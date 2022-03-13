Aybar değil Karadeniz fırtınası! Trabzonspor'da hedef tarihe geçmek

İÇ SAHADA YENİLGİSİ YOK

Göztepe'yi mağlup eden Trabzon, iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bordo-Mavililer ligde iç sahada ligde tam 21 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Her geçen gün rekorunu yeniliyor.

HEDEF TARİHE GEÇMEK

Göztepe galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Lig tarihin en e-r ken şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe galibiyeti sonrası konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, "Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HAMSİK'TEN İYİ HABER

Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlık sürecinde kendi doktoruna gözükmek için ülkesine gitmişti. Oyuncu burada MR çekildi ve Hamsik'in iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.