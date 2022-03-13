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    Aybar değil Karadeniz fırtınası! Trabzonspor'da hedef tarihe geçmek

    Göztepe karşısında geriye düşmesine rağmen 3 puanı alan Trabzon, rakiplerine yine şans tanımadı... Geriden geldiği maçlarda 6 galib-i yet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan Fırtına, hedefe bir adım daha yaklaştı

    Aybar değil Karadeniz fırtınası!

    TRABZONSPOR'DAN bir geri dönüş daha... Aybar kar fırtınasının yurdu etkisi altına alırken, Bordo-Mavililer Göztepe karşısında muhteşem bir futbolla geriye düştüğü maçta rakibini mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz Fırtınası ligde bir maça daha imzasını attı.

    GERİYE DÜŞÜYOR PES ETMİYOR
    Trabzonspor, Göztepe maçı ile birlikte ligde bu sezon 10. kez geriye düştüğü maçta geri dönüşe imza attı. Bu 10 maçın 6'sından galibiyet, 4'ünden ise beraberlikle ayrılarak 22 puan topladı.

    DÖNÜŞLER İLE FARK YARATTI
    Fırtına, geriye düşmesine rağmen pes etmediği ve 22 puan topladığı maçlarla zirvede rakiplerine fark attı. Bordo-Mavililer, ligde maç fazlasıyla Konyaspor'a 18 puan fark attı.

    İÇ SAHADA YENİLGİSİ YOK
    Göztepe'yi mağlup eden Trabzon, iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü. Bordo-Mavililer ligde iç sahada ligde tam 21 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Her geçen gün rekorunu yeniliyor.

    HEDEF TARİHE GEÇMEK
    Göztepe galibiyeti sonrası konuşan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Lig tarihin en e-r ken şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz" dedi.

    Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe galibiyeti sonrası konuştu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Avcı, "Bütün kupalara talibiz ama daha şampiyon olmadık. Resmileşmiş bir şey yok. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    HAMSİK'TEN İYİ HABER
    Trabzon'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, sakatlık sürecinde kendi doktoruna gözükmek için ülkesine gitmişti. Oyuncu burada MR çekildi ve Hamsik'in iyileşme sürecinde olduğu belirtildi.

    GÖZTEPE'NİN İLK GOLÜNDE TARTIŞMA
    Trabzonsporlu futbolcular, Göztepe'nin 31. dakikada bulduğu gol öncesi Halil'in Denswil'e faul yaptığını savundu.


    Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır.

    Hakem ise oyunu devam ettirdi ve golü geçerli saydı. Ayrıca pozisyonu VAR'da izlemeyi tercih etmedi.

        ABDÜLKADİR'DEN KARİYER REKORU
        Trabzon'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyer sezonunu yaşıyor… Bordo-Mavililer'in Göztepe ile oynadığı maçta rakip kaleye iki gol birden gönderen genç futbolcu, bu sezon ligdeki gol sayısını 6'ya çıkarmayı başardı. Abdülkadir böylelikle 5 golle oynadığı 2018-2019 sezonunu geride bırakarak en skorer lig performansına imza attı ve bu alanda kariyer rekoru kırmış oldu.

        UĞURCAN ÇAKIR RİZE'YE CEZALI
        Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, dün Göztepe maçında itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Deneyimli file bekçisi böylelikle önümüzdeki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler'in Rize maçında kaleyi koruması bekleniyor.

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        Haberler Spor Aybar değil Karadeniz fırtınası! Trabzonspor'da hedef tarihe geçmek
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