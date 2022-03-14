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    Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kayseri’yi devirmeyi başardı

    Süper Lig’de 2. sırada yer alan Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kayseri’yi deplasmanda devirmeyi başardı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Konya’dan muhteşem final

    Süper Lig'in 29. haftasında lig 2.'si İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 20 geriden gelip 3-2 yendi. 6. dakikada ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 15'te Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0. 41. dakikada Hadziahmetovic'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-1. 52'de Soner Dikmen'in şutunda savunmada Uğur Demirok müdahale etti. Seken topu önünde bulan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 61'de Sağ kanattan Endri Çekici'nin ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.



    SÜPER LİG'DE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA VAR
    Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray- Beşiktaş derbisinin dışında iki maç daha oynanacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle pazar günü ertelenen karşılaşmada Başakşehir ve Antalyaspor saat 16.00'da kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de ise kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



    CEDİ'NİN 14 SAYISI GALİBİYET İÇİN YETMEDİ
    NBA'de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers'ı 101-91'lik skorla yenerek sezonun 41. galibiyetine imza attı. Bu sezon 29. kez kaybeden Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 7'şer asist ve ribaunt, Evan Mobley 17 sayı ve 7 ribaunt, 32 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma ile mücadele etti.



        OSAKA GÖZYAŞLARIYLA INDİAN WELLS'TEN ELENDİ
        Japon tenisçi Naomi Osaka, Veronika Kudermetova'ya 2-0 yenilerek Indian Wells Masters'a ikinci turda veda etti. Kötü performansı sonrası bir seyirci tarafından "Naomi, berbatsın" sözleriyle tepki gören Osaka maç sonundaki basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Japon raket, "Burada daha önce de alaya maruz kalmıştım" dedi.

        GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN SİVASSPOR
        Sivasspor adeta gol düellesuna sahne olan maçta deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Sivasspor maçta 28 ve 54. dakikalarda Henrique'nin golleriyle 2-0 öne geçerken Adana Demirspor 58'de Stambouli, 68'de Balotelli (pen) ile skoru dengeledi. 90+2'de Henrique penaltıdan sonucu ilan etti: 2-3.

        TÖRE KARARI SEZON SONU
        Kadrosundaki en az 12 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetim Gökhan Töre kararını sezon sonunda verecek. TFF'nin Süper Lig 'de uygulayacağı ilk 11'de 4 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Gökhan Töre'nin kalma şansı yüksek.

        HERTHA'DA KORKUT DÖNEMİ SONA ERDİ
        Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Türk teknik adam Tayfun Korkut ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 puan ile Bundesliga'da zor günler yaşayan ve küme düşme hattına gerileyen Hertha Berlin, son 5 maçından yenilgiyle ayrıldı. Korkut, Berlin ekibiyle çıktığı 13 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

        YILDIZLAR ISLIKLANDI PSG 3 GOLLE KAZANDI
        Fransa Ligue 1'de PSG evinde Bordeaux'yu Mbappe, Neymar ve Paredes'in golleriyle 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ancak maça taraftar protestosu damga vurdu. PSG tribünleri hafta içindeki Real Madrid yenilgisi nedeniyle Messi ve Neymar'ı ıslıklarla protesto etti. Ayrıca yönetime de tezahüratlarla büyük tepki gösterildi.

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        Haberler Spor Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kayseri’yi devirmeyi başardı
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