Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kayseri’yi devirmeyi başardı

Süper Lig'in 29. haftasında lig 2.'si İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 20 geriden gelip 3-2 yendi. 6. dakikada ceza sahasına gelen topu önünde bulan Abdülkadir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0. 15'te Onur, topu ceza sahası içerisindeki Gavranovic'e çıkardı. Gavranovic, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0. 41. dakikada Hadziahmetovic'in düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Guilherme, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 2-1. 52'de Soner Dikmen'in şutunda savunmada Uğur Demirok müdahale etti. Seken topu önünde bulan Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-2. 61'de Sağ kanattan Endri Çekici'nin ceza sahasına ortasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.
SÜPER LİG'DE BUGÜN İKİ MAÇ DAHA VAR
Spor Toto Süper Lig'de bugün Galatasaray- Beşiktaş derbisinin dışında iki maç daha oynanacak. Olumsuz hava şartları nedeniyle pazar günü ertelenen karşılaşmada Başakşehir ve Antalyaspor saat 16.00'da kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de ise kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
CEDİ'NİN 14 SAYISI GALİBİYET İÇİN YETMEDİ
NBA'de Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers'ı 101-91'lik skorla yenerek sezonun 41. galibiyetine imza attı. Bu sezon 29. kez kaybeden Cavaliers'ta Darius Garland 25 sayı, 7'şer asist ve ribaunt, Evan Mobley 17 sayı ve 7 ribaunt, 32 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 2 top çalma ile mücadele etti.