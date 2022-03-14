Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Kayseri’yi devirmeyi başardı





OSAKA GÖZYAŞLARIYLA INDİAN WELLS'TEN ELENDİ

Japon tenisçi Naomi Osaka, Veronika Kudermetova'ya 2-0 yenilerek Indian Wells Masters'a ikinci turda veda etti. Kötü performansı sonrası bir seyirci tarafından "Naomi, berbatsın" sözleriyle tepki gören Osaka maç sonundaki basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Japon raket, "Burada daha önce de alaya maruz kalmıştım" dedi.



GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN SİVASSPOR

Sivasspor adeta gol düellesuna sahne olan maçta deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti. Sivasspor maçta 28 ve 54. dakikalarda Henrique'nin golleriyle 2-0 öne geçerken Adana Demirspor 58'de Stambouli, 68'de Balotelli (pen) ile skoru dengeledi. 90+2'de Henrique penaltıdan sonucu ilan etti: 2-3.



TÖRE KARARI SEZON SONU

Kadrosundaki en az 12 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan yönetim Gökhan Töre kararını sezon sonunda verecek. TFF'nin Süper Lig 'de uygulayacağı ilk 11'de 4 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu sebebiyle Gökhan Töre'nin kalma şansı yüksek.



HERTHA'DA KORKUT DÖNEMİ SONA ERDİ

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Türk teknik adam Tayfun Korkut ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 puan ile Bundesliga'da zor günler yaşayan ve küme düşme hattına gerileyen Hertha Berlin, son 5 maçından yenilgiyle ayrıldı. Korkut, Berlin ekibiyle çıktığı 13 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.



YILDIZLAR ISLIKLANDI PSG 3 GOLLE KAZANDI

Fransa Ligue 1'de PSG evinde Bordeaux'yu Mbappe, Neymar ve Paredes'in golleriyle 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Ancak maça taraftar protestosu damga vurdu. PSG tribünleri hafta içindeki Real Madrid yenilgisi nedeniyle Messi ve Neymar'ı ıslıklarla protesto etti. Ayrıca yönetime de tezahüratlarla büyük tepki gösterildi.



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