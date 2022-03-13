Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe'nin rekorunda
Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 18 puanlık farkla liderliğini kimseye kaptırmayan Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor. Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda.
13.03.2022 11:35 - Son Güncelleme: 13.03.2022 11:35
Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üst ediyor. Bordo-Mavililer son olarak Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup ederek bitime 9 hafta kala çok büyük bir avantaj elde etti.
Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda...
Fenerbahçe, lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı… Sarı-Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, 27 Nisan'da ligi ilk sırada bitirmeyi garantiledi.
Trabzonspor'un hedefi ise 27 Nisan'dan önce şampiyonluğu garantilemek... Trabzonspor'un rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şampiyonluğu Beşiktaş maçında ilan etme durumu var.