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Haberler Spor Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe'nin rekorunda

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe'nin rekorunda

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de 18 puanlık farkla liderliğini kimseye kaptırmayan Trabzonspor şampiyonluğa emin adımlarla gidiyor. Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
13.03.2022 11:35 - Son Güncelleme: 13.03.2022 11:35
Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda

Trabzonspor bu sezon ortaya koyduğu performansla rekorları alt üst ediyor. Bordo-Mavililer son olarak Göztepe'yi evinde 4-2 mağlup ederek bitime 9 hafta kala çok büyük bir avantaj elde etti.

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Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda

Lider, maç fazlasıyla takipçisi Konyaspor'un 18 puan önüne geçti... Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncuların ağzında olan tek şey ise rekorlu şampiyonluk...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda

Trabzonspor kalan 9 haftada sezonu unutulmaz bir hale getirmek için mücadele edecek. Fırtına'nın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda

Fenerbahçe, lig tarihinin en erken şampiyon olan takımı… Sarı-Lacivertliler, 2013-2014 sezonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Fenerbahçe, 27 Nisan'da ligi ilk sırada bitirmeyi garantiledi.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Fırtına için kritik tarih 3 Nisan! Gözü Fenerbahçe’nin rekorunda

Trabzonspor'un hedefi ise 27 Nisan'dan önce şampiyonluğu garantilemek... Trabzonspor'un rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şampiyonluğu Beşiktaş maçında ilan etme durumu var.

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