Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in dikkat çeken derbi performansı! Beşiktaş maçı öncesi merak ediliyordu...

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent şu ana kadar Süper Lig'de 8 maçta görev yaparken, Sarı-Kırmızılılar sadece 2 galibiyet alabildi. İspanyol hoca saha sonuçlarının yanı sıra oynattığı futbolla da henüz geçer not almayı başaramadı. Ayrıca Torrent kariyeri yetersiz olduğu konusunda da sık sık eleştirilere maruz kalıyor.
TORRENT DERBİLERDE BİR BAŞKA
Ancak 59 yaşındaki teknik adamın daha önce görev aldığı Flamengo ve New York City'deki derbi performansına bakıldığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıkıyor.
Torrent, Brezilya'nın en büyük derbilerinden biri olan Flamengo-Fluminense rekabetini 1 kez yaşadı. Flamengo'nun başında sahaya çıkan İspanyol hoca takımını hem de deplasmanda 2-1'lik galibiyete taşıdı.
Torrent, ABD ekibi New York City'de görev yaparken de 4 kez New York Red Bulls önünde derbiye çıktı. Tecrübeli teknik adam 3 kez derbi zaferi yaşarken sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.