Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in dikkat çeken derbi performansı! Beşiktaş maçı öncesi merak ediliyordu...





Torrent, Brezilya'nın en büyük derbilerinden biri olan Flamengo-Fluminense rekabetini 1 kez yaşadı. Flamengo'nun başında sahaya çıkan İspanyol hoca takımını hem de deplasmanda 2-1'lik galibiyete taşıdı.



Torrent, ABD ekibi New York City'de görev yaparken de 4 kez New York Red Bulls önünde derbiye çıktı. Tecrübeli teknik adam 3 kez derbi zaferi yaşarken sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.