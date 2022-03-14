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    • Spor
    • 14.03.2022 12:16
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    • 14.03.2022 12:16
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    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in dikkat çeken derbi performansı! Beşiktaş maçı öncesi merak ediliyordu...

    Torrent’in bu akşam Türkiye kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş karşısında göstereceği performans merakla bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, bugüne kadar aldığı sonuçlarla henüz geçer not almayı başaramadı. Ancak 59 yaşındaki teknik adamın daha önce görev aldığı Flamengo ve New York City’deki derbi performansına bakıldığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Torrent derbide bir başka! Takvim Özel

    Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent şu ana kadar Süper Lig'de 8 maçta görev yaparken, Sarı-Kırmızılılar sadece 2 galibiyet alabildi. İspanyol hoca saha sonuçlarının yanı sıra oynattığı futbolla da henüz geçer not almayı başaramadı. Ayrıca Torrent kariyeri yetersiz olduğu konusunda da sık sık eleştirilere maruz kalıyor.


    TORRENT DERBİLERDE BİR BAŞKA
    Ancak 59 yaşındaki teknik adamın daha önce görev aldığı Flamengo ve New York City'deki derbi performansına bakıldığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıkıyor.



    Torrent, Brezilya'nın en büyük derbilerinden biri olan Flamengo-Fluminense rekabetini 1 kez yaşadı. Flamengo'nun başında sahaya çıkan İspanyol hoca takımını hem de deplasmanda 2-1'lik galibiyete taşıdı.

    Torrent, ABD ekibi New York City'de görev yaparken de 4 kez New York Red Bulls önünde derbiye çıktı. Tecrübeli teknik adam 3 kez derbi zaferi yaşarken sadece 1 kez sahadan boynu bükük ayrıldı.



        10 yılı aşkın bir süre Pep Guardiola'nın ekibinde görev yapan Domenec Torrent rakip analizlerindeki başarısıyla ön plana çıkıyordu. İspanyol hocanın bu özelliği nedeniyle derbilerden ve zorluk derecesi yüksek maçlardan flaş sonuçlar alabildiği belirtiliyor.

        İLK DERBİDE NE YAPACAK?
        Torrent son olarak Nou Camp'ta Barcelona ile 0-0 berabere kalınan maçta, İspanyol devine karşı çok başarılı bir 90 dakika çıkarmıştı.
        Torrent'in bu akşam Türkiye kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş karşısında göstereceği performans merakla bekleniyor.
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        Haberler Spor Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in dikkat çeken derbi performansı! Beşiktaş maçı öncesi merak ediliyordu...
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