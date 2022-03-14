Torrent’in rotasyon fikrine futbolcular karşı çıktı: Dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var





ASLANLAR GİBİ ÇIKARIZ!

Ancak bu futbolcuların Torrent'e, "Bizim dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var. Hem derbide hem de Barcelona maçında çıkar aslanlar gibi oynarız" dediği öğrenildi. Bu yanıt karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan tecrübeli hocanın konuyu atletik performans ve sağlık departmanı ile değerlendireceği belirlendi. Eğer sakatlık konusunda bir risk olmazsa G.Saray'ın Barcelona maçının 11'iyle derbiye çıkacağı ifade edildi. Beşiktaş maçıyla ilgili taktik planını baskı ve pres üzerine yapan Torrent'in taraftar desteğini silaha dönüştürmek istediği öğrenildi.