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    Torrent’in rotasyon fikrine futbolcular karşı çıktı: Dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var

    İspanyol hoca, Barcelona rövanşını düşünerek Kerem, Feghouli, Berkan, Marcao, Boey ve Aanholt'a, "Sizi derbide yedek bırakacağım" ifadesini kullandı. Ancak Torrent bu futbolculardan, "Bizim dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var. Hem derbide hem Barcelona'ya karşı çıkar aslanlar gibi oynarız" yanıtını aldı.

    Dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var

    Nou Camp'tan çıkardığı beraberlikle büyük moral bulan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde 3 puana şartlandı... Teknik direktör Domenec Torrent dün futbolcularıyla toplantı yaptı. Gelen bilgilere göre İspanyol hoca, Barcelona rövanşını düşünerek Kerem, Marcao, Berkan, Boey, Feghouli ve Van Aanholt'a, "Derbide sizi yedek bırakacağım" ifadesini kullandı.



    ASLANLAR GİBİ ÇIKARIZ!
    Ancak bu futbolcuların Torrent'e, "Bizim dinlenmeye değil kazanmaya ihtiyacımız var. Hem derbide hem de Barcelona maçında çıkar aslanlar gibi oynarız" dediği öğrenildi. Bu yanıt karşısında hem şaşıran hem de mutlu olan tecrübeli hocanın konuyu atletik performans ve sağlık departmanı ile değerlendireceği belirlendi. Eğer sakatlık konusunda bir risk olmazsa G.Saray'ın Barcelona maçının 11'iyle derbiye çıkacağı ifade edildi. Beşiktaş maçıyla ilgili taktik planını baskı ve pres üzerine yapan Torrent'in taraftar desteğini silaha dönüştürmek istediği öğrenildi.



    DURAN TOPLARA DİKKAT
    İspanyol teknik adamın futbolcularından santra ile beraber yoğun pres ile rakibi hataya düşürmek istediği gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın ayrıca hem hücum hem de savunma için duran top organizasyonları üzerinde durduğu belirlendi.



        YİNE EN BÜYÜK SİLAH O
        Beşiktaş karşısında Galatasaray'ın en büyük hücum silahı tartışmasız Kerem Aktürkoğlu olacak.



        GALATASARAY AVRUPA MARKASIDIR
        Burak Elmas, "Biz kasaba siyasetçisi gibi hamaset yapmayız. Bu iş, vizyon işidir. Galatasaray bir Avrupa markasıdır" ifadesini kullandı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'ın dünkü sert açıklamasına aynı sertlikte yanıt verdi. Başkan Elmas, "Galatasaray bir Avrupa markasıdır. Kasaba siyasetçisi gibi hamaset yapmak, torpil için samimiyetsiz davranmak bizim geleneğimizde yoktur. O yüzden tartışma üslubunu deniz seviyesinin altına düşürme çabaları bizden karşılık bulmayacak" diye konuştu. Elmas, "Gönül isterdi ki, Avrupa'da Galatasaray'a köstek olmak için harcadıkları enerjiyi, Avrupa'da mücadeleye harcasınlar. Ama bu iş vizyon işidir, Bizim için konu dünkü (cumartesi) açıklamamızla kapandı. Dahası 2 takım futbolcularının sahada akıtacakları tere hakaret olur" ifadesini kullandı.



        KARŞILAMA OLACAK MI?
        Bu akşam oynanacak derbi öncesinde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Nef Stadı'nda karşılayıp karşılamayacağı büyük bir merakla bekleniyor.



            CİMBOM SONUNDA İSTANBUL'A DÖNDÜ!
            Cimbom yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçmişti. Hazırlıklarını 2 gündür İzmir'de sürdüren Sarı-Kırmızılılar dün İstanbul'a döndü. Hemen Florya'ya geçen ve kampa giren Galatasaray'da morallerin çok yüksek olması dikkatlerden kaçmadı. Cimbom böylece Florya'da idman yapamadan Beşiktaş derbisine çıkmış olacak.

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