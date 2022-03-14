İstanbul'da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile sürecek. 29'uncu haftanın en önemli mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip evinde siyah-beyazlıları ağırlayacak. Barcelona maçı sonrası moralli Aslan, kazanarak perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi vitesi artırmak istiyor. Beşiktaş ise Avrupa'ya katılım yolunda 3 puanı cebe atarak zirveye tutunma amacında... Zorlu karşılaşma öncesi hem Domenec Torrent hem de Önder Karaveli kadroları belirledi. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri...
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray zorlu bir maça daha çıkacak. Perşembe akşamı Barcelona ile karşı karşıya gelen ve avantajlı bir skorla sahadan ayrılan Cimbom bugün ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray bugün saat 16.30'da İstanbul'a dönerken futbolcular galibiyet yemini etti.
ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATTI
Derbi öncesi iki takım arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Barcelona maçı öncesinde karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep ederken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya davet etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar sonrası ortam gerilirken bu durum bugünkü maçı da daha da önemli hale getirdi.
45 BİN ASLAN TRİBÜNDE
Derbiye büyük ilgi... Satışa sunulan 49 bin biletin 45 binden fazlası tükendi. Sarı-kırmızılılar özellikle Barcelona ile 0-0 biten mücadelenin ardından, çıkarılan 6 maçlık biletlere hücum etti. Aslan içeride Beşiktaş, Barcelona, Karagümrük, Y. Malatya, Sivas ve A. Demir ile karşılaşacak.