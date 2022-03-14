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Haberler Spor İstanbul'da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

İstanbul'da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 29. hafta heyecanı Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile sürecek. 29'uncu haftanın en önemli mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip evinde siyah-beyazlıları ağırlayacak. Barcelona maçı sonrası moralli Aslan, kazanarak perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi vitesi artırmak istiyor. Beşiktaş ise Avrupa'ya katılım yolunda 3 puanı cebe atarak zirveye tutunma amacında... Zorlu karşılaşma öncesi hem Domenec Torrent hem de Önder Karaveli kadroları belirledi. İşte Galatasaray - Beşiktaş maçı 11'leri...

14.03.2022 09:53 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:14
İstanbul’da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri

GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray zorlu bir maça daha çıkacak. Perşembe akşamı Barcelona ile karşı karşıya gelen ve avantajlı bir skorla sahadan ayrılan Cimbom bugün ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray bugün saat 16.30'da İstanbul'a dönerken futbolcular galibiyet yemini etti.

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İstanbul’da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri

Barcelona karşısındaki etkili futbolu devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki yenilginin rövanşını da almayı hedefliyor. Cimbom, Vodafone Park'ta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

İstanbul’da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri

ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATTI
Derbi öncesi iki takım arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Barcelona maçı öncesinde karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep ederken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.

İstanbul’da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya davet etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar sonrası ortam gerilirken bu durum bugünkü maçı da daha da önemli hale getirdi.

İstanbul’da dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri

45 BİN ASLAN TRİBÜNDE
Derbiye büyük ilgi... Satışa sunulan 49 bin biletin 45 binden fazlası tükendi. Sarı-kırmızılılar özellikle Barcelona ile 0-0 biten mücadelenin ardından, çıkarılan 6 maçlık biletlere hücum etti. Aslan içeride Beşiktaş, Barcelona, Karagümrük, Y. Malatya, Sivas ve A. Demir ile karşılaşacak.

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