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    • Spor
    • 14.03.2022 12:37
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    • 14.03.2022 12:42
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    Arda Güler tarihe geçti! Listeye 7. sıradan girdi | Emre Belözoğlu'nu solladı

    Spor Toto Süper Lig'de ilk golünü atan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler tarihe geçti. 17 yıl 16 gün önce dünyaya gelen Arda Güler, Süper Lig tarihinde gol atan en genç 7. futbolcu oldu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Arda Güler tarihe geçti!

    Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, Alanyaspor deplasmanında attığı golle gündeme oturdu.

    Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bir lig maçında gol atan en genç futbolcu unvanını alarak tarihe geçen 17 yaşındaki yıldız aynı zamanda Süper Lig tarihine de geçmeyi başardı.


    17 yıl 16 gün önce dünyaya gelen Arda Güler, Süper Lig tarihinde gol atan en genç 7. futbolcu oldu. Bu alanda zirvede Emre Demir yer alıyor. Yeni sezonda Barcelona formasını giyecek olan Emre 9 Kasım 2019'da henüz 15 yaşındayken Gençlerbirliği deplasmanında gol atma başarısını göstermişti.

        Listenin ikinci sırasında Enes Ünal yer alıyor. Bu sezon Getafe formasıyla La Liga'da harikalar yaratan milli futbolcu 2013 yılında Galatasaray ağlarını sarstığında henüz 16 yıl 3 ay önce dünyaya gelmişti.


        Türk futbolunun bir dönemine damgasını vuran Batuhan Karadeniz ise 2007 yılında Beşiktaş formasıyla 16 yaş 4 aylıkken Gaziantespor'a gol atarak listenin 3. sırasında yer almayı başardı.

        İşte Süper Lig tarihinde en genç yaşta gol atan 10 futbolcu:

        1-Emre Demir (2019) 15 yıl 09 ay 25 gün



            2-Enes Ünal (2013) 16 yıl 03 ay 15 gün


            3-Batuhan Karadeniz (2007) 16 yıl 04 ay 01 gün
            4-Serkan Bakan (2017) 16 yıl 05 ay 01 gün
            5-Gürhan Gürsoy (2004) 16 yıl 06 ay 17 gün
            6-Ali Nail Durmuş (1987) 16 yıl 10 ay 27 gün


            7-Arda Güler (2022) 17 yıl 16 gün
            8-İlker Dalçiçek (1994) 17 yıl 04 ay 01 gün
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                Haberler Spor Arda Güler tarihe geçti! Listeye 7. sıradan girdi | Emre Belözoğlu'nu solladı
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