

17 yıl 16 gün önce dünyaya gelen Arda Güler, Süper Lig tarihinde gol atan en genç 7. futbolcu oldu. Bu alanda zirvede Emre Demir yer alıyor. Yeni sezonda Barcelona formasını giyecek olan Emre 9 Kasım 2019'da henüz 15 yaşındayken Gençlerbirliği deplasmanında gol atma başarısını göstermişti.