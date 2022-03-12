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    • Spor
    • 12.03.2022 17:41
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    • 12.03.2022 17:48
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    Özel haber... İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Barcelona maçında bozuk zemin Aslan'ın işine gelecek

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İspanya deplasmanında Barcelona ile maç yaptı. Nefeslerin tutulduğu dev maç 0-0'lık beraberlikle tamamlanınca Aslan için İstanbul'da tur şansı doğdu. Galatasaray’ın rakibi dünya devi Barcelona tiki-taka’nın en önemli temsilcisi. Bu sebeple olası bir bozuk zemin Sarı-Kırmızılıların lehine olabilir.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Bozuk zemin Aslan’ın işine gelecek

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda berabere kalarak göğsümüzü kabarttı. Bu beraberlikle ülke puanına katkıda bulundu… Turu geçerse rakiplerin alacağı sonuçlara göre ülke sıralamasındaki yerimiz değişebilir.

    Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ile pazartesi günü oynayacağı derbinin ertelenmesini istiyor Erteleme gerekçesi olarak saha zeminin zarar göreceği ve yoğun maç trafiği gösterildi…

    Galatasaray'ın rakibi dünya devi Barcelona tiki-taka'nın en önemli temsilcisi… Yani sürekli kısa ve seri paslarla rakip kaleye giden bir takım… Nitekim ilk maçta kısa paslarla sürekli Galatasaray kalesinde görüldüler.

        Tabii ki kimse ağır bir zeminde top oynanmasını istemez ama ağır zemin Galatasaray'ın oyununa çok zarar vermez… İlk maçta Barcelona 549 pas yaparken, Galatasaray'da bu sayı 240'ta kaldı.

        Barça'nın pas sayısı: 549
        G.Saray'ın pas sayısı: 240

        Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi grupları da dahil taktik olarak sürekli geride bekleyen ve geçiş hücumlarıyla sonuç almak isteyen bir takım…

        Derbi, yoğun maç trafiği nedeniyle de ertelenmek isteniyor… Bu durumda Galatasaray'ın rakipleriyle ilgili ilginç örnekler dikkat çekiyor.

            Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Barcelona, yarın La Liga'da Osasuna ile evinde karşılaşacak. Perşembe günü ise İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak. O maçtan sadece 3 gün sonra ise Real Madrid ile El Clasico'da kozlarını paylaşacak.

            Cimbom'un bir başka rakibi Monaco ise 10 Mart'ta Braga ile Avrupa Ligi'nde karşılaştı. Yarın Strasbourg ile Fransa Ligi'nde mücadele edecek. Perşembe günü ise Braga rövanşına çıkacak. Monoca ayın 20'sinde Fransa Ligi'nin zirvesinde yer alan PSG ile mücadele edecek.
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