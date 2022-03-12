Özel haber... İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Barcelona maçında bozuk zemin Aslan'ın işine gelecek

Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Barcelona, yarın La Liga'da Osasuna ile evinde karşılaşacak. Perşembe günü ise İstanbul'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak. O maçtan sadece 3 gün sonra ise Real Madrid ile El Clasico'da kozlarını paylaşacak.