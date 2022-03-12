Özel haber... İstanbul'da oynanacak Galatasaray - Barcelona maçında bozuk zemin Aslan'ın işine gelecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda berabere kalarak göğsümüzü kabarttı. Bu beraberlikle ülke puanına katkıda bulundu… Turu geçerse rakiplerin alacağı sonuçlara göre ülke sıralamasındaki yerimiz değişebilir.
Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş ile pazartesi günü oynayacağı derbinin ertelenmesini istiyor Erteleme gerekçesi olarak saha zeminin zarar göreceği ve yoğun maç trafiği gösterildi…
Galatasaray'ın rakibi dünya devi Barcelona tiki-taka'nın en önemli temsilcisi… Yani sürekli kısa ve seri paslarla rakip kaleye giden bir takım… Nitekim ilk maçta kısa paslarla sürekli Galatasaray kalesinde görüldüler.