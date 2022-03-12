Galatasaray’ın genç yıldızları Nou Camp’ta vitrine çıktı! Kerem, Nelsson, Marcao scoutların büyük beğenisini kazandı

Cimbom zorlu Barcelona deplasmanından beraberlikle ayrılarak avantajı kaparken, genç yıldızları da Nou Camp'ta vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin uzun süredir yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve Sacha Boey gösterdikleri müthiş performansla tribündeki scoutların büyük beğenisini kazandı.
TEKLİFLER YOLDA
Galatasaray'ın rövanşta da İspanyol devi önünde benzer bir futbol oynaması durumunda 4 yıldız için sezon sonunda bol sıfırlı teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona önünde özellikle savunma performansı alkış alsa da sahanın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi Kerem oldu. İspanyol basını da karşılaşma ile ilgili yorumlarında genç futbolcuya geniş yer ayırdı.
HIZLI VE YETENEKLİ
Marca, "Kim bu Aktürkoğlu?" manşetini atarken milli futbolcuyla ilgili olarak, "Kerem Aktürkoğlu'nun adı Camp Nou'da sürpriz oldu. Torrent'in Barça'yı şaşırtmak için kullandığı tehlikeli geçişlerde kilit rol oynayarak neler yapabileceğini gösterdi. Hızlı, yetenekli ve şut kabiliyeti yüksek. Kapasitesini ve neler yapabileceğini ortaya koydu" ifadesini kullandı.