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    Galatasaray’ın genç yıldızları Nou Camp’ta vitrine çıktı! Kerem, Nelsson, Marcao scoutların büyük beğenisini kazandı

    Sarı-Kırmızılılar zorlu Barcelona deplasmanında tur için avantajı kaparken, Avrupa kulüplerinin hedefindeki yıldızlar da sergiledikleri müthiş performans ile değerine değer kattı. Marca gazetesi, "Kim bu Aktürkoğlu" manşetini atarken, "Bu ismi bir yere yazın. Genç Türk kanat oyuncusu yeteneklerini sergileyip neler yapabileceğini gösterdi" ifadesini kullandı.

    Avrupa hayran kaldı

    Cimbom zorlu Barcelona deplasmanından beraberlikle ayrılarak avantajı kaparken, genç yıldızları da Nou Camp'ta vitrine çıktı. Avrupa kulüplerinin uzun süredir yakından takip ettiği Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson ve Sacha Boey gösterdikleri müthiş performansla tribündeki scoutların büyük beğenisini kazandı.

    TEKLİFLER YOLDA
    Galatasaray'ın rövanşta da İspanyol devi önünde benzer bir futbol oynaması durumunda 4 yıldız için sezon sonunda bol sıfırlı teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Barcelona önünde özellikle savunma performansı alkış alsa da sahanın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi Kerem oldu. İspanyol basını da karşılaşma ile ilgili yorumlarında genç futbolcuya geniş yer ayırdı.



    HIZLI VE YETENEKLİ
    Marca, "Kim bu Aktürkoğlu?" manşetini atarken milli futbolcuyla ilgili olarak, "Kerem Aktürkoğlu'nun adı Camp Nou'da sürpriz oldu. Torrent'in Barça'yı şaşırtmak için kullandığı tehlikeli geçişlerde kilit rol oynayarak neler yapabileceğini gösterdi. Hızlı, yetenekli ve şut kabiliyeti yüksek. Kapasitesini ve neler yapabileceğini ortaya koydu" ifadesini kullandı.



        BARCELONA HAYAL KIRIKLIĞI!
        Barcelona'nın eski yıldızı Luis Suarez, "Barcelona beni hayal kırıklığına uğrattı. İstanbul'da turu geçmek için bundan fazlasını yapmaları lazım" dedi.gerekecek.



        BOEY HERKESİ ŞAŞIRTTI
        Konya maçındaki performansıyla büyük eleştiri alan Sacha Boey, Nou Camp'ta inanılmaz bir futbol oynadı. İlk yarıda Ferran Torres ve Depay ikinci yarıda ise Dembele'ye nefes aldırmayan Fransız sağ bek hakkındaki eleştirilere en iyi yanıtı sahada vermiş oldu.



        DUVAR USTALARI!
        Marcao-Nelsson ikilisi, Barcelona karşısında 20 ikili mücadelenin 17'sini kazandı. Galatasaray'da Nelsson ve Marcao elde edilen başarıda büyük rol oynuyor. Süper ikili, Nou Camp'ta adeta kale önüne duvar örerken, Barcelona 18 maç sonra gol atamadı. Nelsson ve Marcao 20 ikili mücadelenin 17'sini kazanarken, kısa ve orta mesafeli 35 pasın 34'ünde isabet sağlamayı başardı.



            CİMBOM DEVLERİ SOLLADI
            Grup aşamasıyla beraber oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan G.Saray, 15.00 puan toplayarak ilk 20'ye girdi. Cimbom; Atletico Madrid, Sevilla, Dortmund, Leipzig ve Porto gibi kulüpleri geçti. Gruptan yenilgisiz lider çıktıktan sonra son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar gösterdiği performansla dev kulüpleri sollamayı başardı. Avrupa Ligi'de grup aşamasıyla beraber şu ana kadar 7 maça çıkan Cimbom 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplam 15.00 puan kazanan Sarı- Kırmızılılar bu performansıyla Avrupa'da sezonun en iyi 18. takımı olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar; Atletico, Leverkusen, Roma, Atalanta, Sevilla, Barcelona, Dortmund, Leipzig ve Porto gibi kulüpleri geçti.



            TAYLAN: EVİMİZDE TURU GEÇECEĞİZ
            Barcelona'dan Türkiye'ye dönüşte konuşan Taylan Antalyalı, "İç sahada taraftarımızın desteği ile turu geçeceğimize inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" dedi. 27 yaşındaki yıldız, "Eleştiriler herkesi etkiler ama ben oyunumu geliştirmek için çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim" açıklamasında bulundu.



            BARÇA ALEVE DÜŞECEK
            İSPANYOL basını, Barcelona- Galatasaray maçına geniş yer ayırdı. İşte manşetler:
            EL PAİS: "Türkler 90 dakika boyunca son derece organize bir oyun ortaya koydu. İstanbul deplasmanı Barcelona için bir hayli korkutucu olacak."
            SPORT: "Barcelona maçı formalite zannetti. Ancak İstanbul'da beraberlikten daha fazlası için sahaya çıkacak bir takıma karşı zor anlar yaşayacaklar."
            AS: "Torrent, Camp Nou'yu Galatasaray'ın İstanbul'da Barcelona'yı eleyebileceği düşüncesiyle çıldırttı."
            MARCA: "Türkler sahadaki performansıyla Barcelona'yı şaşırttı."
            EUROSPORT:"Katalanlar'ın kaderi, İstanbul'da alevler içinde geçeceği öngörülen rövanş maçında belli olacak."

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