Galatasaray’ın genç yıldızları Nou Camp’ta vitrine çıktı! Kerem, Nelsson, Marcao scoutların büyük beğenisini kazandı





CİMBOM DEVLERİ SOLLADI

Grup aşamasıyla beraber oynadığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlik alan G.Saray, 15.00 puan toplayarak ilk 20'ye girdi. Cimbom; Atletico Madrid, Sevilla, Dortmund, Leipzig ve Porto gibi kulüpleri geçti. Gruptan yenilgisiz lider çıktıktan sonra son 16 turu ilk maçında Barcelona ile Nou Camp'ta 0-0 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar gösterdiği performansla dev kulüpleri sollamayı başardı. Avrupa Ligi'de grup aşamasıyla beraber şu ana kadar 7 maça çıkan Cimbom 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Toplam 15.00 puan kazanan Sarı- Kırmızılılar bu performansıyla Avrupa'da sezonun en iyi 18. takımı olmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar; Atletico, Leverkusen, Roma, Atalanta, Sevilla, Barcelona, Dortmund, Leipzig ve Porto gibi kulüpleri geçti.