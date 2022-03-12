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    • Spor
    • 12.03.2022 12:17
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    • 12.03.2022 12:31
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    SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galataray'a flaş teklif: Barcelona maçını bizim stadımızda oynasınlar

    Son dakika haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray'a flaş bir teklif geldi. Çebi "Ülke puanına sadece Galatasaray katkı vermedi. Konu sadece sahanın oynanabilir durumda olmasıysa, bizim sahamız müsait. İsterlerse Olimpiyat da oynarız. İsterlerse Barcelona maçını bizim sahamızda oynasınlar. Galatasaray stat bulur, bu yüzden maç ertelenmez" dedi.

    Beşiktaş Başkanı’ndan G.Saray’a flaş teklif

    Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı. Çebi, "Kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi olmuştur" açıklamasını yaptı.

    "Bu sene neredeyse bütün takımlar hakemlerle ilgili şikayetçi oldu. TFF, son olarak hakem kararıyla ilgili böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içerisinde göreceğiz."

    "BİZE HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ"
    "Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır."

        "ÜLKE PUANINA KATKI VEREN TEK TAKIM G.SARAY DEĞİL"
        "Ülke puanına şu ana kadar katkı veren tek takım Galatasaray değildir. Bizim sahamız müsait, Galatasaray arzu ettiği takdirde maçı burada oynayabilir. Olimpiyat Stadı da olabilir."

        "G.SARAY İSTERSE BARCELONA MAÇINI BİZİM SAHADA OYNAYABİLİR"
        "Zemini mazeret göstermelerine gerek yok, Galatasaray'a kapımız açık. Bunu kabul etmiyoruz. İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir, Olimpiyat olabilir. İstanbul'da, Galatasaray'ın saha zeminin uygun bir sahada oynayabileceğini düşünüyorum ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum."
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        Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galataray'a flaş teklif: Barcelona maçını bizim stadımızda oynasınlar
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