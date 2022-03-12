SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galataray'a flaş teklif: Barcelona maçını bizim stadımızda oynasınlar

Ahmet Nur Çebi, MHK kararı sonrası basın toplantısında soruları yanıtladı. Çebi, "Kulüplerin tamamı hakemlerden şikayetçi olmuştur" açıklamasını yaptı.
"Bu sene neredeyse bütün takımlar hakemlerle ilgili şikayetçi oldu. TFF, son olarak hakem kararıyla ilgili böyle bir çözüm bulmaya alıştı. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içerisinde göreceğiz."
"BİZE HERHANGİ BİR TALEP GELMEDİ"
"Galatasaray ve TFF'den ertelemeyle ilgili bir karar gelmedi. Bu konuyla ilgili karar zaten bellidir. Kulüplerin oynadıkları maçlara, havanın şekline göre değişmez. Hava şartları uygunsa, maç oynanır."