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    • Spor
    • 12.03.2022 15:47
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    • 12.03.2022 16:04
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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"

    Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Beşiktaş derbisi öncesi çok sert ifadeler kullandı. Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz." dedi. İşte o sözler...

    Burak Elmas’tan Beşiktaş’a sert cevap

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Biz kimseden 'torpil' istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda 'aslanlar' gibi bekliyoruz.

    Erteleme başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız.

    Haklılığımızın nedeni, sadece Galatasaray'ın bu süreçten zarar göreceğine inanmamız değil. Çekinmemiz hiç değil…

        Bunu söylemeye bile gerek yok. Haklılığımızın nedeni; Bu süreçten en zararlı çıkacak tarafın Türk futbolu olacağından emin olmamız.



        Yıllardır, 'ezeli rekabet' söylemine sığınıp birbirimizi ayağımızdan tutup aşağı çektik. Ligimizin, futbolumuzun, kulüplerimizin geldiği yer ortada. Bir de farklı bir yol deneyelim. Evet, rekabet heyecan verir ama centilmenlik iyileştirir.

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        Haberler Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Beşiktaş derbisi öncesi çok sert sözler! "Kimseden torpil istemiyoruz"
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