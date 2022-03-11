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    • 11.03.2022 18:20
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    • 11.03.2022 18:28
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    Özel haber... Barcelona eşleşmesi Galatasaray'a yaradı: Yıldız isimler Aslan için gelecek

    Özel haber... UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasındaki maç dün gerçekleşti. Galatasaray kritik maçta 0-0'lık sonuç ile İstanbul'a döndü. İki takım arasındaki mücadele öncesi Burak Elmas ile Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta dün Nou Camp’ta oynanan maç öncesinde yemek yediler. Yemek sonrasında Barça ile Aslan arasında transfer görüşmeleri yapıldığı da öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber | Barcelona eşleşmesi Galatasaray’a yaradı

    Galatasaray ve Barcelona arasındaki eşleşme iki kulüp arasında ilişkileri çok iyi bir seviyeye getirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ile Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta dün Nou Camp'ta oynanan maç öncesinde yemek yemişlerdi.

    Elmas ile Laporta arasında yenen ve sıcak bir ortamda geçen yemekte çok önemli bir işbirliği anlaşmasının da yapıldığı öğrenildi.

    Yapılan anlaşmaya göre Barcelona yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve kiralama kararı aldığı futbolcular konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak.

        Devre arasında Sarı-Kırmızılılar'a kiralanan Inaki Pena'nın gösterdiği gelişimden son derece memnun olan Laporta'nın ayrıca Domenec Torrent'in teknik adamlık koltuğunda oturmasından dolayı da böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

        Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda düşünmediği futbolculardan bazıları şimdiden belirlenmiş durumda…

        İspanyol basınına göre Martin Braithwaite, Luuk de Jong, Moussa Wague ve Alex Collado yeni sezonda büyük ihtimalle takımdan gönderilecek. Bu isimlere sezonun bitmesinin ardından başka yıldızların da eklenmesi bekleniyor.
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            Haberler Spor Özel haber... Barcelona eşleşmesi Galatasaray'a yaradı: Yıldız isimler Aslan için gelecek
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