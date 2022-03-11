Özel haber... Barcelona eşleşmesi Galatasaray'a yaradı: Yıldız isimler Aslan için gelecek

Galatasaray ve Barcelona arasındaki eşleşme iki kulüp arasında ilişkileri çok iyi bir seviyeye getirdi. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ile Katalan kulübünün başkanı Joan Laporta dün Nou Camp'ta oynanan maç öncesinde yemek yemişlerdi.
Elmas ile Laporta arasında yenen ve sıcak bir ortamda geçen yemekte çok önemli bir işbirliği anlaşmasının da yapıldığı öğrenildi.
Yapılan anlaşmaya göre Barcelona yeni sezonda kadrosunda düşünmediği ve kiralama kararı aldığı futbolcular konusunda Galatasaray'a öncelik tanıyacak.