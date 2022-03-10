Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında La Liga devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Camp Nou'da oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.
Karşılaşmanın hakemi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien.
BARCELONA VE GALATASARAY'IN EKSİKLİKLERİ
Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.
Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.