



XAVI: BIZI ZORLAYACAK

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Domenec Torrent'in çok iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Efsanevi isim, "(Torrent) Galatasaray'da bize çok benzer bir oyun stilini uyguluyor ama zamana ihtiyacı var. Bunu yapacak kapasiteye sahip. Bizi zorlayacaktır" dedi.