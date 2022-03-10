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    • Spor
    • 10.03.2022 19:46
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    • 10.03.2022 19:56
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    Barcelona - Galatasaray CANLI ANLATIM İZLE

    Barcelona - Galatasaray maçında nefesler tutuldu... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Barcelona Camp Nou'da temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlıyor. Hakem Benoit Bastien yönetimindeki mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Barcelona - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılarda sakatığı bulunan Arda Turan kafilede yer almadı. Katalan ekibinde de Dani Alves, Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti yok. Peki, Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanaldan canlı yayınlanıyor? İşte Barcelona - Galatasaray maçına ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    Barcelona - Galatasaray CANLI ANLATIM İZLE

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında La Liga devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Camp Nou'da oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet.

    Karşılaşmanın hakemi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien.



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    BARCELONA VE GALATASARAY'IN EKSİKLİKLERİ
    Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

    Barcelona'da UEFA listesine adı yazılmayan Dani Alves'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Balde ve Umtiti maç kadrosunda yer almayacak.



        BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.

        GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.




        Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.

        HAKEM: Benoit Bastien

        STAT: Camp Nou

        SAAT: 23.00

        YAYIN: Exxen



        XAVI: BIZI ZORLAYACAK
        Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, Domenec Torrent'in çok iyi arkadaşı olduğunu söyledi. Efsanevi isim, "(Torrent) Galatasaray'da bize çok benzer bir oyun stilini uyguluyor ama zamana ihtiyacı var. Bunu yapacak kapasiteye sahip. Bizi zorlayacaktır" dedi.



            10 MADDELİK TANITIM
            Galatasaray maçına Barcelona kulüp televizyonu da geniş yer ayırdı.

            "Galatasaray hakkında bilmeniz gereken 10 şey" başlıklı bir video yayınlanırken sarı-kırmızılı kulübün kuruluş tarihinden, elde ettiği başarılara kadar önemli ayrıntılar izleyicilerle paylaşıldı. "UEFA ve UEFA Super Kupa'yı kazanan ilk ve tek Türk takımı" ifadesi de yer aldı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan 5 dakikalık video 365 bin izleme aldı, birçok kişi tarafından paylaşıldı.
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