Galatasaray’ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça’nın içinden geçti

LEVENT TÜZEMEN - KOMPAKT OYUN

Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen Galatasaraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor.