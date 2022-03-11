Galatasaray'ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça'nın içinden geçti
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray son 16 turu maçında dünya devi Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a taşıdı. Oynadığı oyunla büyük alkış alan Cimbom'un performansını spor yazarları değerlendirdi. Öte yandan İspanyol basını da Galatasaray ile ilgili flaş yorumlarda bulundu.
11.03.2022 10:26 - Son Güncelleme: 11.03.2022 10:26
LEVENT TÜZEMEN - KOMPAKT OYUN
Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen Galatasaraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor.
Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı Galatasaray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi.