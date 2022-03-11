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Galatasaray'ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça'nın içinden geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray son 16 turu maçında dünya devi Barcelona ile 0-0 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a taşıdı. Oynadığı oyunla büyük alkış alan Cimbom'un performansını spor yazarları değerlendirdi. Öte yandan İspanyol basını da Galatasaray ile ilgili flaş yorumlarda bulundu.

11.03.2022 10:26 - Son Güncelleme: 11.03.2022 10:26
Galatasaray’ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça’nın içinden geçti

LEVENT TÜZEMEN - KOMPAKT OYUN
Avrupa Ligi'nde 'Kompakt futbol' anlayışıyla gruptan yenilmeden lider çıkan ve deplasmanda gol bile yemeyen Galatasaraylı oyuncular, bu güçlü oyunlarını Barcelona önünde de başarıyla sergileyince yine gol yemediler ve yine zafer yazdılar. İstanbul'da şimdi Barça'yı Galatasaray taraftarı bekliyor.

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Galatasaray’ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça’nın içinden geçti


Xavi ile birlikte yeniden 'Tiki-Taka' oyununa dönen Barça'ya karşı Galatasaray geniş alanda oynamadığı gibi topu rakibine bırakıp dar alanda hata yapmamaya dikkat etti. İlk yarı Kerem, Barça savunmasının içinden geçti ama gol yapması gereken vuruşu beceremedi.

Galatasaray’ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça’nın içinden geçti

Marcao-Nelsson ikilisi savunmada duvar ördü. Özellikle Marcao ikili mücadelelerde çok başarılıydı. Feghouli ile Babel Galatasaray'ın pas yapmasında ve top tutmasında başarılıydı.

Galatasaray’ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça’nın içinden geçti

Basın toplantısında, 'Biz buraya Camp Nou'yu görmeye gelmedik' diyen kaleci Pena yaptığı başarılı kurtarışla büyük alkış aldı. Depay'ın frikiğinde topu köşeden inanılmaz bir refleksle kurtardı. Pena gecenin yıldızı oldu.

Galatasaray’ın Barcelona beraberliği sonrası spor yazarlarından övgü dolu sözler! Barça’nın içinden geçti

Eğer Feghouli, Berkan ve Babel ilk 45'te Barça savunmasının arkasına attıkları final paslarında topu şiddetini ayarlayabilselerdi Kerem ve Mostafa golle burun buruna kalırdı.

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