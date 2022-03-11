Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebine Beşiktaş taraftarından net cevap: Biz oynadık onlar da oynasın!

Galatasaray, dün gece Barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında karşılaştı. Yorgun Aslan bu akşam saatlerinde İzmir'e inecek.
Sarı-Kırmızılılar, hem hava koşulları hem de yorgun olduklarını iddia ederek Beşiktaş ile pazartesi günü oynanacak derbi maçının ülke menfaatlerinin de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmesini istiyor.
Beşiktaş cephesi ise yaptığı açıklamada derbinin söz konusu tarihte oynanması gerektiğini ve zamanında kendilerinin de zorlu fikstüre rağmen maçlara çıktıklarını dile getirdiler.