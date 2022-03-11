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    • Spor
    • 11.03.2022 14:54
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    • 11.03.2022 15:08
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    Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebine Beşiktaş taraftarından net cevap: Biz oynadık onlar da oynasın!

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçların ertelenmesini talep etti. Beşiktaş taraftarları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, "2018 yılında ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederken zorlu fikstürde tüm maçlarımızı oynadık. Onlar da oynasın" yorumlarında bulundular.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Biz oynadık onlar da oynasın!

    Galatasaray, dün gece Barcelona ile Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında karşılaştı. Yorgun Aslan bu akşam saatlerinde İzmir'e inecek.

    Sarı-Kırmızılılar, hem hava koşulları hem de yorgun olduklarını iddia ederek Beşiktaş ile pazartesi günü oynanacak derbi maçının ülke menfaatlerinin de dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmesini istiyor.

    Beşiktaş cephesi ise yaptığı açıklamada derbinin söz konusu tarihte oynanması gerektiğini ve zamanında kendilerinin de zorlu fikstüre rağmen maçlara çıktıklarını dile getirdiler.

        Siyah-Beyazlı taraftarlar da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, "2018 yılında ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil ederken zorlu fikstürde tüm maçlarımızı oynadık. Ve hiçbir maçımız ertelenmedi. Galatasaray maçının ertelenmesi söz konusu olamaz" yorumlarında bulundular.

        PEKİ BEŞİKTAŞ BÖYLE BİR MAÇ TRAFİĞİNE GİRMİŞ MİYDİ?
        Galatasaraylı taraftarlar da her iki takımın şampiyonluk yarışında olmadığını ve Siyah-Beyazlı takımın ülke puanını düşünerek hareket etmesi gerektiğini vurguladılar.

        Beşiktaş'ın 2018 yılındaki maç trafiği

        20 Şubat 2018 B.Münih-Beşiktaş
        25 Şubat 2018 Beşiktaş-F.Bahçe
        1 Mart 2018 Beşiktaş-F.Bahçe (Kupa)
        5 Mart 2018 Trabzon-Beşiktaş
        10 Mart 2018 Beşiktaş-G.Birliği
        14 Mart 2018 Beşiktaş-B.Münih
        18 Mart 2018 Başakşehir-Beşiktaş

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        Haberler Spor Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebine Beşiktaş taraftarından net cevap: Biz oynadık onlar da oynasın!
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