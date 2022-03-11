Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor severler tarafından Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Süper Lig'de 29. Haftasında yaşanacak sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar heyecan dolu bir mücadeleyi gözler önüne serecek. İnternet üzerinden canlı ve kesintisiz olarak karşılaşmayı takip etmek isteyenler Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi?
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbi mücadelesi 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. TSİ saat 20:00'de başlayacak maç Nef Stadium'da olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye dilekçe gönderildi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi dilekçesinde özetle ; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
TFF'nin erteleme kararını ancak Beşiktaş'ın olumlu yaklaşımı olması durumunda gündemine alabileceği gelen bilgiler arasında.