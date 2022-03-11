Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.03.2022 14:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2022 14:59
    ABONE OL

    Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Futbol severler tarafından Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dev bir derbi seyredecek olan taraftarlar Galatasaray Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detayları merak eder oldu. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

    takvim.com.tr
    ⚽Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi?

    Spor severler tarafından Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Süper Lig'de 29. Haftasında yaşanacak sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar heyecan dolu bir mücadeleyi gözler önüne serecek. İnternet üzerinden canlı ve kesintisiz olarak karşılaşmayı takip etmek isteyenler Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı için araştırmalarını hızlandırdı. Peki Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi?

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek derbi mücadelesi 14 Mart 2022 Pazartesi günü oynanacak. TSİ saat 20:00'de başlayacak maç Nef Stadium'da olacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

    Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye dilekçe gönderildi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi dilekçesinde özetle ; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

    TFF'nin erteleme kararını ancak Beşiktaş'ın olumlu yaklaşımı olması durumunda gündemine alabileceği gelen bilgiler arasında.

        A Spor'a konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şu ifadeleri kullandı;

        "Bize gelen resmi erteleme talebi olmadı. Hava şartları izin verirse pazartesi derbiyi oynayacağız. Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanından 2-3 gün sonrasında kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık"

        GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        1. KATEGORİ: 1.250 TL
        2. KATEGORİ: 1.100 TL
        3. KATEGORİ: 1.000 TL
        4. KATEGORİ: 1.000 TL
        5. KATEGORİ: 750 TL
        6. KATEGORİ: 600 TL
        7. KATEGORİ: 400 TL
        8. KATEGORİ: 300 TL
        9. KATEGORİ: 250 TL
        10. KATEGORİ: 175 TL
        11. KATEGORİ: 150 TL
        12. KATEGORİ: 125 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Doktorlar muayene ettikleri çocuklara reçeteyle kitap yazıyor
        Haberler Spor ⚽Galatasaray – Beşiktaş derbi maçı şifresiz izlenebilecek mi? Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
            SON DAKİKA