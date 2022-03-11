⚽2022 GS - BJK maçı iptal mi? 📣Son dakika: Galatasaray Beşiktaş derbisi ertelendi mi, ertelenecek mi?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ ERTELENDİ Mİ, ERTELENECEK Mİ?

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ertelenmesi için TFF'ye dilekçe gönderildi. Sarı-kırmızılı kulübün resmi dilekçesinde özetle ; "Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

TFF'nin erteleme kararını ancak Beşiktaş'ın olumlu yaklaşımı olması durumunda gündemine alabileceği gelen bilgiler arasında.