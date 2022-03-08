MHK'nin hakem kararının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Bu bir ihtilaldir

Haldun Domaç, "Bu 13 hakemin içerisinde bir yeni yapılanma oluşturmaya çalışan isimler olduğu iddiası MHK'ye gitmiş. MHK'yi devirmeye çalışmışlar. Bu tamamen iddia." diye konuştu.

Domaç, Bunu duymuş ama çok da ihtimal vermemiştim. Ancak bu sonuçlara baktığımda demek ki bu iddiaların gerçeklik payı varmış gibi görünüyor. Aşağı yukarı 10-15 gün önce duymuştum. Bu kararla demek ki benim duyduğumu MHK de duymuş oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.