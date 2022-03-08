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    • Spor
    • 08.03.2022 19:32
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    • 08.03.2022 19:48
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    MHK'nin hakem kararının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Bu bir ihtilaldir

    Merkez Hakem Kurulu tarafından bugün hakemlerle ilgili çeşitli kararlar alındı. Çıkan kararların ardından Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun kalanında görev almayacağı ifade edildi. Yaşananların ardından gelişmeleri yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu bu durumun bir ihtilal olduğunu söyledi.

    Erman Toroğlu’ndan hakem kararları açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbolu adına tarihi bir karara imza attı. MHK, Süper Lig'de sezon başında görev alan 13 hakemi, hakem listesinden çıkardı.

    Listeden çıkarılan hakemler arasında uzun yıllardır görev yapan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimler yer aldı. MHK bu tarihi operasyonu hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulundurarak aldı.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve 1. Lig'de bundan sonra görev yapamayacak hakemler şöyle:

        Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

        MHK'nin bu kararı spor basınına bomba gibi düşerken, konuyla ilgili değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

        A Spor yorumcusu Haldun Domaç, MHK'nin bu kararıyla ilgili canlı yayında bomba bir iddiayı ortaya atmıştı.

        Haldun Domaç, "Bu 13 hakemin içerisinde bir yeni yapılanma oluşturmaya çalışan isimler olduğu iddiası MHK'ye gitmiş. MHK'yi devirmeye çalışmışlar. Bu tamamen iddia." diye konuştu.

        Domaç, Bunu duymuş ama çok da ihtimal vermemiştim. Ancak bu sonuçlara baktığımda demek ki bu iddiaların gerçeklik payı varmış gibi görünüyor. Aşağı yukarı 10-15 gün önce duymuştum. Bu kararla demek ki benim duyduğumu MHK de duymuş oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.

            BU BİR DEPREM, BÜYÜK BİR DEPREM
            Öte yandan eski hakem ve usta yorumcu Erman Toroğlu ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

            MHK'nin bu tarihi operasyonunu değerlendiren Toroğlu'nun sözleri şöyle:

            "Bu operasyonu Merkez Hakem Komitesi ve federasyon tek başına karar verip yapamaz. Bu operasyonu Kulüpler Birliği'nin isteği ve federasyonun onayı ile MHK yapmıştır."

            "Bir yerden başlanacaktı, mutlak yapılması gerekiyordu. Operasyon tam yapıldı mı, bence hayır ancak bir yerden başlanması gerekiyordu. Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir. Yapılması gerekiyordu. Bu bir deprem, büyük bir deprem. Bunun artçıları da olacaktır."

                HAKEMLERİ 1 GÜN SONRA GÖREVDEN ALIYORSUNUZ
                "Bakın çok enteresan. Maç verdiğiniz hakemleri 1 gün sonra görevden alıyorsunuz. Demek ki MHK'nin haberi yok. O zaman TFF ve Kulüpler Birliği'nin işi diye yorumlamak lazım. Acaba bu işte devletin içindeki bazı organları var mı? Bahisler var mı? Bilemem."

                "Yusuf Namoğlu bu hakemlerin ipini çekmişti, çektirmediler. Hep iç içe lahana gibi bir olay, ya bu lahanadan turşu yapacaksınız, ya güzel dolma yapacaksınız, ya güzelce ayıklayıp yiyeceksiniz!"
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