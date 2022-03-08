MHK'nin hakem kararının ardından Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Bu bir ihtilaldir

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbolu adına tarihi bir karara imza attı. MHK, Süper Lig'de sezon başında görev alan 13 hakemi, hakem listesinden çıkardı.
Listeden çıkarılan hakemler arasında uzun yıllardır görev yapan Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık gibi isimler yer aldı. MHK bu tarihi operasyonu hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulundurarak aldı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve 1. Lig'de bundan sonra görev yapamayacak hakemler şöyle: