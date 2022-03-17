📺17 Mart Perşembe Barcelona - GS maçı kesintisiz, canlı, şifresiz izle! ⚽17 MART BARCELONA GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI İZLE

GALATASARAY - BARCELONA ARASINDA OYNANAN MAÇLAR!

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 5. kez eşleşti. Daha önce tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 4 kez aynı grupta yer alan iki takım, ilk kez "Kupa 2"de birbirine rakip oldu. İki takım arasında yapılan 8 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

TORRENT VE PENA ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten geçen ayın sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Galatasaray teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev aldı.