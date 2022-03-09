MHK dün flaş bir karar alarak 13 hakemle yolları ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), dün flaş bir karara imza attı. Spor Toto Süper Lig'de görev alan hakem kadrosu yeniden belirlenirken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemlerin listesini güncelledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak. Cüneyt Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da hakemlik yapacağı öğrenilirken, listeden çıkartılan bir diğer isim olan Fırat Aydınus zaten geçtiğimiz sezon sonunda hakemliği bırakmış, MHK'nin isteği ile göreve geri dönmüştü.
BİTİGEN LİSTEDE YOK AMA AVRUPA'DA VAR
Merkez Hakem Kurulu'nun hakem listesinde yer vermediği isimlerden bir tanesi de Abdülkadir Bitigen oldu. Ancak Abdulkadir Bitigen bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Sporting Lizbon maçında yardımcı VAR hakemi olarak görev yapacak.
BU KARAR UZUN SÜRE KONUŞULUR
MHK'nin dün gerçekleştirdiği operasyon uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.