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    MHK dün flaş bir karar alarak 13 hakemle yolları ayırdı

    MHK dün radikal bir karara imza attı. Süper Lig’de görev alan hakem kadrosu yeniden belirlenirken 13 ismi listeden çıkardı. Listeden çıkartılan Özgür Yankaya sadece VAR’da görev yapacak.

    TFF’den şok operasyon

    Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), dün flaş bir karara imza attı. Spor Toto Süper Lig'de görev alan hakem kadrosu yeniden belirlenirken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemlerin listesini güncelledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldülkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak. Cüneyt Çakır'ın önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da hakemlik yapacağı öğrenilirken, listeden çıkartılan bir diğer isim olan Fırat Aydınus zaten geçtiğimiz sezon sonunda hakemliği bırakmış, MHK'nin isteği ile göreve geri dönmüştü.



    BİTİGEN LİSTEDE YOK AMA AVRUPA'DA VAR
    Merkez Hakem Kurulu'nun hakem listesinde yer vermediği isimlerden bir tanesi de Abdülkadir Bitigen oldu. Ancak Abdulkadir Bitigen bugün Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City-Sporting Lizbon maçında yardımcı VAR hakemi olarak görev yapacak.


    BU KARAR UZUN SÜRE KONUŞULUR
    MHK'nin dün gerçekleştirdiği operasyon uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.



        CÜNEYT ÇAKIR ARABİSTAN YOLCUSU
        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun listeden çıkardığı isimler arasında en çok dikkati çeken isim FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır oldu. Dün Cüneyt Çakır ile ilgili olarak bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre Cüneyt Çakır önümüzdeki sezon Suudi Arabistan Ligi'nde düdük çalacak. Suudi Arabistan, kariyerli yabancı hakemlerin düdük çalmasına izin veriyor. Bir süredir de Çakır'a zaten ilgi vardı. Cüneyt Çakır daha önce Katar'da Süper Kupa maçı da yönetmişti.



        KULÜPLER BİRLİĞİ: KARARDA BİLGİMİZ VE DAHLİMİZ YOKTUR
        Kulüpler Birliği, 13 hakemin listeden çıkartılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada "Alınan kararda bilgimiz ve dahlimiz yoktur. Kamuoyuna arz ederiz" denildi.



        SÜPER LİG HAKEMLERİ
        Yaşar K. UĞURLU
        Halil Umut MELER
        Atilla KARAOĞLAN
        Arda KARDEŞLER
        Erkan ÖZDAMAR
        Ümit ÖZTÜRK
        Mete KALKAVAN
        Ali ŞANSALAN
        Sarper Barış SAKA
        Zorbay KÜÇÜK
        Yasin KOL
        Volkan BAYARSLAN
        Kadir SAĞLAM
        Mustafa K. FİLİZ
        Çağdaş ALTAY



            VAR HAKEMLERİ
            Özgüç TÜRKALP
            Özgür YANKAYA
            Emre MALOK
            Erkan ENGİN



            LİSTEDEN ÇIKARTILAN HAKEMLER
            Cüneyt ÇAKIR
            Ali PALABIYIK
            Hüseyin GÖÇEK
            Fırat AYDINUS
            Abdulkadir BİTİGEN
            Alper ULUSOY
            Bahattin ŞİMŞEK
            Mustafa ÖĞRETMENOĞLU
            Tugay K.NUMANOĞLU
            Suat ARSLANBOĞA

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