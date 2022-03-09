MHK dün flaş bir karar alarak 13 hakemle yolları ayırdı





CÜNEYT ÇAKIR ARABİSTAN YOLCUSU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun listeden çıkardığı isimler arasında en çok dikkati çeken isim FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır oldu. Dün Cüneyt Çakır ile ilgili olarak bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre Cüneyt Çakır önümüzdeki sezon Suudi Arabistan Ligi'nde düdük çalacak. Suudi Arabistan, kariyerli yabancı hakemlerin düdük çalmasına izin veriyor. Bir süredir de Çakır'a zaten ilgi vardı. Cüneyt Çakır daha önce Katar'da Süper Kupa maçı da yönetmişti.