Fenerbahçe, Alman teknik adam Löw ile pazarlıklarda ikinci tur için start verdi

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Başkan Koç yaklaşık 2 aydır temas halinde olduğu Löw'den artık bir karar vermesini isteyecek.
MASAYA YATIRILACAK
Kritik zirveden ya Alman hoca ile anlaşıldığının müjdesinin çıkacağı ya da pazarlıkların sona ereceği belirlendi. Ali Koç ile Löw arasında yaklaşık 1 ay önce yapılan zirvede taraflar belli bir noktaya gelmişti. Ancak tecrübeli hocanın istediği transfer bütçesi, yardımcılarının maliyeti ve bazı sözleşme şartlarında pürüzler yaşandığı ifade edilmişti. Yeni görüşmede bu konuların tekrar masaya yatırılacağı gelen bilgiler arasında. Koç'un Löw'ü ikna etme konusunda kararlı olduğu, Alman hocanın da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Eğer kritik zirveden olumlu bir sonuç çıkarsa hemen sözleşme için hazırlıklara başlanacak.
BÜYÜK HAYRANLIĞI VAR
Ancak yönetim olası bir kötü tabloya karşın B planını da yaptı. Ali Koç'un Joachim Löw'le anlaşamaması halinde Marcelo Bielsa ile bir araya geleceği belirlendi. Kısa bir süre önce Leeds United'tan ayrılan Arjantinli hocaya karşı Koç'un büyük bir hayranlık beslediği biliniyor