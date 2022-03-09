Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fenerbahçe, Alman teknik adam Löw ile pazarlıklarda ikinci tur için start verdi

    Başkan Koç’un Löw’e son teklifini ileteceği ve artık tecrübeli hocanın kararını vermesini isteyeceği öğrenildi. Eğer Löw 'evet' derse sözleşme için hazırlıklara başlanacak. Olumsuz bir durumda ise Bielsa ile görüşme yapılacak.

    Löw ile kader zirvesi!

    Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe artık kader virajına girdi... Başkan Ali Koç ve beraberindeki iki yöneticinin dün Joachim Löw ile bir kez daha görüşmek için Almanya'ya gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Başkan Koç yaklaşık 2 aydır temas halinde olduğu Löw'den artık bir karar vermesini isteyecek.



    MASAYA YATIRILACAK
    Kritik zirveden ya Alman hoca ile anlaşıldığının müjdesinin çıkacağı ya da pazarlıkların sona ereceği belirlendi. Ali Koç ile Löw arasında yaklaşık 1 ay önce yapılan zirvede taraflar belli bir noktaya gelmişti. Ancak tecrübeli hocanın istediği transfer bütçesi, yardımcılarının maliyeti ve bazı sözleşme şartlarında pürüzler yaşandığı ifade edilmişti. Yeni görüşmede bu konuların tekrar masaya yatırılacağı gelen bilgiler arasında. Koç'un Löw'ü ikna etme konusunda kararlı olduğu, Alman hocanın da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Eğer kritik zirveden olumlu bir sonuç çıkarsa hemen sözleşme için hazırlıklara başlanacak.



    BÜYÜK HAYRANLIĞI VAR
    Ancak yönetim olası bir kötü tabloya karşın B planını da yaptı. Ali Koç'un Joachim Löw'le anlaşamaması halinde Marcelo Bielsa ile bir araya geleceği belirlendi. Kısa bir süre önce Leeds United'tan ayrılan Arjantinli hocaya karşı Koç'un büyük bir hayranlık beslediği biliniyor



        TARAFTAR ONU BEKLİYOR
        Fenerbahçe camiası gözünü tamamen Joachim Löw'ün vereceği karara çevirmiş durumda... Sarı-Lacivertli taraftarlar 8 yıla ulaşan şampiyonluk hasretine Alman teknik adam ile nokta konulabileceğini düşünüyor. Löw'ün Ali Koç'a vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.



        SEZON BAŞI İSMİ ÇOK KONUŞULDU
        Başkan Koç sezon başında teknik adam ararken, "Bielse ayarında bir isim getireceğim" ifadesini kullanmıştı. Arjantinli hoca yeniden Fener'in gündeminde.



        Üst üste gelen başarısızlıklar nedeniyle üzerinde büyük bir baskı oluşan Başkan Ali Koç, Joachim Löw ile anlaştığını açıklayarak biraz olsun rahat nefes almak istiyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye 3.000 TL
        Haberler Spor Fenerbahçe, Alman teknik adam Löw ile pazarlıklarda ikinci tur için start verdi
            SON DAKİKA