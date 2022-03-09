Fenerbahçe, Alman teknik adam Löw ile pazarlıklarda ikinci tur için start verdi





MASAYA YATIRILACAK

Kritik zirveden ya Alman hoca ile anlaşıldığının müjdesinin çıkacağı ya da pazarlıkların sona ereceği belirlendi. Ali Koç ile Löw arasında yaklaşık 1 ay önce yapılan zirvede taraflar belli bir noktaya gelmişti. Ancak tecrübeli hocanın istediği transfer bütçesi, yardımcılarının maliyeti ve bazı sözleşme şartlarında pürüzler yaşandığı ifade edilmişti. Yeni görüşmede bu konuların tekrar masaya yatırılacağı gelen bilgiler arasında. Koç'un Löw'ü ikna etme konusunda kararlı olduğu, Alman hocanın da Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Eğer kritik zirveden olumlu bir sonuç çıkarsa hemen sözleşme için hazırlıklara başlanacak.