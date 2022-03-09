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    Trabzonspor futbolcularına 22,7 milyon Euro 3 büyüklere bütçe dersi verdi

    Bordo-Mavililer futbolcularına 22,7 milyon Euro öderken, Beşiktaş’ın maaş bütçesi 36,2 milyon, Fener’in 30,2 milyon, G.Saray’ın 31 milyon Euro oldu.

    Trabzon’dan bütçe dersi

    Süper Lig'de doludizgin şampiyonluğa koşan Trabzonspor, finansal imkanlarını en verimli kullanan kulüp olarak da dikkat çekiyor. Bordo- Mavili kulüp, 3 büyük İstanbul kulübünden daha az bir bütçeye sahip olmasına rağmen en yakın rakibi Konyaspor'un 15 puan önünde son 10 haftaya girmiş durumda. Kulüpler, transferde yapmış oldukları hatalarla büyük mali yüklerin altına girerken Trabzonspor'un neredeyse tüm transferlerinden maksimum verim almayı başarması dikkat çekiyor. Son şampiyon Beşiktaş'ın futbolcularına karşı yılık yükümlülüğü 36.2 milyon Euro iken bu rakam son derece çalkantılı bir dönem geçiren Galatasaray'da 31 milyon Euro.



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    Fenerbahçe'nin bu sezon takıma ödeyeceği para da 30.2 milyon Euro'yken şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor'da bu rakam sadece 22.7 milyon Euro. Trabzonspor sadece futbol olarak değil, takım kimyası oluşturmak da rakiplerine fark atmış durumda.

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