Vav TV İzle
Haberler Spor SON DAKİKA! MHK'dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

SON DAKİKA! MHK'dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Son dakika haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) sezonun kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakem kadrolarını belirledi. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.

08.03.2022 15:44 - Son Güncelleme: 08.03.2022 15:45
SON DAKİKA! MHK’dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

İŞTE LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA! MHK’dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Cüneyt Çakır

SON DAKİKA! MHK’dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Ali Palabıyık

SON DAKİKA! MHK’dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Abdulkadir Bitigen

SON DAKİKA! MHK’dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Fırat Aydınus

SON DAKİKA