SON DAKİKA! MHK'dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı
Son dakika haberine göre Merkez Hakem Kurulu (MHK) sezonun kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak hakem kadrolarını belirledi. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarıldı.
08.03.2022 15:44 - Son Güncelleme: 08.03.2022 15:45