SON DAKİKA! MHK’dan flaş hakem kararı! Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus... Hepsi liste dışı kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi.

İŞTE LİSTE DIŞI KALAN HAKEMLER