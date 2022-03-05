İsmail Kartal'dan Trabzonspor derbisi öncesinde çarpıcı açıklamalar! İyi bir Mesut...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan dönen Mesut'u oynatmayı planladığını söyleyen Kartal, " İyi bir Mesut her zaman burada oynar, ben de kendisini oynatmayı düşünüyorum. Kim Mesut gibi bir silahı kullanmak istemez. Trabzon maçında kadroya alacağız" ifadelerini kullandı. Arda Güler'in bu camianın evladı olduğunu belirten Kartal "Kulübün politikası doğrultusunda ilk 11'de oynattık, camiamız da desteklerini gösterdiler. Ertuğrul'u (Çetin), Çağtay'ı (Kurukalıp) da oynattık. Hepsi bizim değerlerimiz. Hangi maçta Arda'yı 11'de başlatabiliriz diye planlıyoruz. Arda'nın fiziksel olarak anatomisi henüz gelişmeye devam ediyor. Daha güçlenmesi gerekiyor, eksikleri var. Arda oynadı, bundan sonra takım için önemli bir oyuncu olacak" diye konuştu.

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