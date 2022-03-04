Mesut Özil Trabzonspor maçında forma giyecek mi? Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan flaş açıklama
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Kritik derbi öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, Mesut Özil'le ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenman öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kartal, maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
Taraftarlarımız takımımıza lütfen güvensin, inansın. 90 dakika destek vermelerini istiyorum. Onları mahcup etmeyeceğiz. Bu maç Fenerbahçe'nin birlikteliği, geleceği için bir başlangıç olabilir. Onları memnun edecek bir futbol ve karakter ortaya koyarsak arkasının gelebileceğini düşünüyorum. Bu camianın en büyük gücü taraftarlarıdır. Pazar günü onları bekliyorum. Bu maçı taraftarlarımızla oynayacağız" ifadelerini kullandı.
"İYİ YOLDA İLERİYORUZ"
Kazanma alışkanlığı elde etmiş olmanın önemine değinen 60 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:
"Son 3 maçı kazandık. Kaybettiğimiz birkaç maçı daha kazanabilirdik diye düşünüyorum. Slavia Prag maçlarını kabul etmemiz lazım orada bizden üstün oynadılar ama lig ve kupa maçlarını oyun olarak kazanabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyisine ulaşabilmek bizim hedefimiz. Fenerbahçe ruhuyla mücadeleye çalışıyoruz.