Mesut Özil Trabzonspor maçında forma giyecek mi? Fenerbahçe’de İsmail Kartal’dan flaş açıklama

Kartal, maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor maçı önemli ve zor bir karşılaşma. Planlarımız var. Trabzonspor iyi ama biz de iyiyiz. Kendi taraftarlarımızın önünde, onların bize katacağı enerjiyle, verecekleri eşsiz destekle biz çok daha iyi mücadele edeceğiz ve maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız.