Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe, Süper Lig’de lider Trabzonspor’u konuk edecek | İşte muhtemel 11’ler

Sarı-lacivertli ekip, 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 130 maçtan 50'sini kazanırken, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.