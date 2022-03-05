Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Trabzonspor'u konuk edecek | İşte muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile Trabzonspor, 131. kez karşı karşıya gelecek. Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor. Lider Trabzonspor ise deplasmanda kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine sahasında 24 maçtır yenilmiyor.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, yarın Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yılı aşkın rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.
LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 99 golle cevap verdi.
FENERBAHÇE, SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 63 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı.