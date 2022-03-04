Hakan Çalhanoğlu'nun takımı fark attı! Inter İtalya'yı sallıyor...

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda yapılan maçta, şampiyonluk için yarışan Inter ile kümede kalma mücadelesi veren Salernitana kozlarını paylaştı.
Ev sahibi takım, 22'nci ve 40'ıncı dakikalarda Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Martinez, 56'ncı dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaparken, skoru 3-0'a getirdi.
Inter'in bir diğer golcüsü Bosna Hersekli Edin Dzeko da 64'üncü ve 69'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 5-0 yaptı.
Salernitana'yı 5-0'lık farklı skorla mağlup eden Inter, bu sonuçla ligde 4 maçtır devam eden galibiyet hasretine kendi sahasında son verdi.