Hakan Çalhanoğlu'nun takımı fark attı! Inter İtalya'yı sallıyor...

Inter'in bir diğer golcüsü Bosna Hersekli Edin Dzeko da 64'üncü ve 69'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 5-0 yaptı.

Salernitana'yı 5-0'lık farklı skorla mağlup eden Inter, bu sonuçla ligde 4 maçtır devam eden galibiyet hasretine kendi sahasında son verdi.