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    • Spor
    • 05.03.2022 01:36
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    • 05.03.2022 01:47
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    Hakan Çalhanoğlu'nun takımı fark attı! Inter İtalya'yı sallıyor...

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter İtalya'yı sallamaya devam ediyor. İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 28'inci haftanın açılış maçında Inter, Salernitana'yı 5-0 yendi. Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 62 dakika forma giydi.

    Inter fark attı!

    Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda yapılan maçta, şampiyonluk için yarışan Inter ile kümede kalma mücadelesi veren Salernitana kozlarını paylaştı.

    Ev sahibi takım, 22'nci ve 40'ıncı dakikalarda Arjantinli golcü Lautaro Martinez'in attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Martinez, 56'ncı dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaparken, skoru 3-0'a getirdi.

    Inter'in bir diğer golcüsü Bosna Hersekli Edin Dzeko da 64'üncü ve 69'uncu dakikalarda attığı gollerle skoru 5-0 yaptı.

    Salernitana'yı 5-0'lık farklı skorla mağlup eden Inter, bu sonuçla ligde 4 maçtır devam eden galibiyet hasretine kendi sahasında son verdi.

    Ligde halen bir maçı eksik durumdaki Inter, bu müsabakadan aldığı 3 puanla, henüz bu hafta maçlarını oynamamış rakipleri Napoli ve Milan'ın önünde 58 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

        HAKAN ÇALHANOĞLU 62 DAKİKA SAHADA KALDI
        Serie A'da son sırada yer alan Salernitana ise bu haftayı da puansız geçti ve ligdeki 17'nci yenilgisini aldı.

        Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Salernitana karşısında ilk 11'de başladığı maçta 62 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

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