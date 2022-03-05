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    Cimbom’dan Xeka hamlesi! Portekizli yıldız için harekete geçildiği belirtildi

    6 ve 8 numara arayışlarını sürdüren G.Saray’ın Lille ile sözlemşesi bitecek olan Xeka’ya kanca attığı iddia edildi. Portekizliı yıldızla CSKA Moskova’nın yanı sıra İtalyan ve İspanyol takımları da ilgileniyor.

    Cimbom’dan Xeka hamlesi

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi... Fransız basını, Lille formasını giyen Miguel Angelo da Silva Rocha yani bilinen adıyla Xeka'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.



    YUSUF&ZEKİ FAKTÖRÜ
    Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha oyuncusunun İtalyan ve İspanyol kulüplerinin listesinde olduğu, ayrıca CSKA Moskova Galatasaray'ın da transfer için devreye girdiği belirtildi. Xeka'nın takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkisiyle rotasını İstanbul'a kırabileceği ifade ediliyor. 2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 8 ve 6 numara pozisyonlarında görev yapıyor.


    PAS BECERİSİ YÜKSEK
    Daha önce Dijon ve Braga formalarını da giyen Xeka bir dönem Valencia'nın altyapısında da oynadı. Yüksek pas becerisi ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Portekizli yıldız, Domenec Torrent'in sistemine uyabilecek bir isim.

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    Haberler Spor Cimbom’dan Xeka hamlesi! Portekizli yıldız için harekete geçildiği belirtildi
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