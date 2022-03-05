Cimbom’dan Xeka hamlesi! Portekizli yıldız için harekete geçildiği belirtildi





YUSUF&ZEKİ FAKTÖRÜ

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha oyuncusunun İtalyan ve İspanyol kulüplerinin listesinde olduğu, ayrıca CSKA Moskova Galatasaray'ın da transfer için devreye girdiği belirtildi. Xeka'nın takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkisiyle rotasını İstanbul'a kırabileceği ifade ediliyor. 2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 8 ve 6 numara pozisyonlarında görev yapıyor.