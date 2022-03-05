Özel Haber I Derbide gözler kalede olacak! Uğurcan Çakır farkı dikkat çekiyor

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır bu sezon yaşadığı sakatlık yüzünden birçok maçı kaçırdı. 23 yaşındaki file bekçisi Süper Lig'de bu sezon 13 maçta kalesinde 13 gol gördü. 4 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı.
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ise bu sezon 26 Süper Lig maçında forma giydi. 25 yaşındaki kaleci, 20 gol yerken 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
İki başarılı eldiveni son iki sezona göre değerlendirdiğimizde ise ortaya ilginç veriler çıktı. Altay Bayındır, kısa mesafede yüzde 68, orta mesafede yüzde 70 ve uzun mesafede yüzde 89 ve genel olarak ise yüzde 75 kurtarış yüzdesi yakaladı.