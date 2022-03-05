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    • Spor
    • 05.03.2022 11:44
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    • 05.03.2022 11:53
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    Özel Haber I Derbide gözler kalede olacak! Uğurcan Çakır farkı dikkat çekiyor

    Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig’de 28. hafta dev bir maça sahne olacak… Süper Lig’de iki ezeli rakip Kadıköy’de kozlarını paylaşacak… İkincilik hedefi olan Fenerbahçe, açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’u ağırlayacak. Dev maçta herkesin gözü iki yıldız kalecide olacak… İki milli eldivenin ortaya koyacağı performans derbinin kaderini belirleyecek.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Uğurcan Çakır farkı dikkat çekiyor

    Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır bu sezon yaşadığı sakatlık yüzünden birçok maçı kaçırdı. 23 yaşındaki file bekçisi Süper Lig'de bu sezon 13 maçta kalesinde 13 gol gördü. 4 karşılaşmayı da gol yemeden tamamladı.

    Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır ise bu sezon 26 Süper Lig maçında forma giydi. 25 yaşındaki kaleci, 20 gol yerken 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.

    İki başarılı eldiveni son iki sezona göre değerlendirdiğimizde ise ortaya ilginç veriler çıktı. Altay Bayındır, kısa mesafede yüzde 68, orta mesafede yüzde 70 ve uzun mesafede yüzde 89 ve genel olarak ise yüzde 75 kurtarış yüzdesi yakaladı.
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        Haberler Spor Özel Haber I Derbide gözler kalede olacak! Uğurcan Çakır farkı dikkat çekiyor
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