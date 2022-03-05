Özel Haber I Derbide gözler kalede olacak! Uğurcan Çakır farkı dikkat çekiyor

İki başarılı eldiveni son iki sezona göre değerlendirdiğimizde ise ortaya ilginç veriler çıktı. Altay Bayındır, kısa mesafede yüzde 68, orta mesafede yüzde 70 ve uzun mesafede yüzde 89 ve genel olarak ise yüzde 75 kurtarış yüzdesi yakaladı.