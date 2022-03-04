Galatasaray için Fransa'dan flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı geliyor





Daha önce Dijon ve Braga formalarını da giyen Xeka bir dönem Valencia'nın altyapısında da oynadı. Yüksek pas becerisi ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Portekizli yıldız, Domenec Torrent'in sistemine uyabilecek bir isim. Xeka'nın Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 9 milyon Euro.

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