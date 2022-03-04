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    • 04.03.2022 11:22
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    • 04.03.2022 11:30
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    Galatasaray için Fransa'dan flaş transfer iddiası! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı geliyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Domenec Torrent yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını yapan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basının Lille'de forma giyen Xeka'nın Galatasaray'dan teklif aldığını yazdı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim Özel | Galatasaray için Fransa’dan flaş transfer iddiası

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia geldi... Fransız basını, Lille formasını giyen Miguel Angelo da Silva Rocha yani bilinen adıyla Xeka'nın Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığını yazdı.



    Haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Portekizli orta saha oyuncusunun İtalyan ve İspanyol kulüplerinin listesinde olduğu, ayrıca CSKA Moskova Galatasaray'ın da transfer için devreye girdiği belirtildi.



    Xeka'nın takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkisiyle rotasını İstanbul'a kırabileceği ifade ediliyor. 2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka geçtiğimiz sezon yaşanan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. Bu sezon 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu 8 ve 6 numara pozisyonlarında görev yapıyor.



        Daha önce Dijon ve Braga formalarını da giyen Xeka bir dönem Valencia'nın altyapısında da oynadı. Yüksek pas becerisi ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkan Portekizli yıldız, Domenec Torrent'in sistemine uyabilecek bir isim. Xeka'nın Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 9 milyon Euro.

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