Arda Güler'de mutlu son! Fenerbahçe genç yıldızıyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de son haftalardaki harika performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken birçok Avrupa devinin de peşine düştüğü 17 yaşındaki Arda Güler ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Böylece Sarı-Lacivertliler, Stutgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'da yaşadığı hayal kırıklığını Arda Güler'de yaşamamış oldu. Arda Güler ile henüz 18 yaşını doldurmadığı için 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arda, 18 yaşını doldurduğunda ise sözleşme 5 yıla tamamlanacak. Normal koşullarda Arda Güler'in sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona eriyordu. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da toplam sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıkan Arda Güler 2 asist yaptı kendisine verilen tüm şansları çok iyi kullandı.