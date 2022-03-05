Arda Güler'de mutlu son! Fenerbahçe genç yıldızıyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe'de son haftalardaki harika performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken birçok Avrupa devinin de peşine düştüğü 17 yaşındaki Arda Güler ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı. Böylece Sarı-Lacivertliler, Stutgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'da yaşadığı hayal kırıklığını Arda Güler'de yaşamamış oldu. Arda Güler ile henüz 18 yaşını doldurmadığı için 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Arda, 18 yaşını doldurduğunda ise sözleşme 5 yıla tamamlanacak. Normal koşullarda Arda Güler'in sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona eriyordu. Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da toplam sadece 2'si ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıkan Arda Güler 2 asist yaptı kendisine verilen tüm şansları çok iyi kullandı.
FENER'İN EN BÜYÜK KAZANCI
Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arda Güler genç yaşna rağmen sahadaki olgunluğu, topa hakimiyeti ve fiziksel özellikleriyle Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük kazancı olduğunu her şekilde ortaya koydu. Arda'nın yarınki Trabzon derbisinde de ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
FENERBAHÇE BU DEFA KAPTIRMADI
Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe ile sözleyme imzalamayıp Stuttgart'a gitmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Arda Güler'i kadroda kadroda tutmayı başardı ve bu kez hata yapmadı.