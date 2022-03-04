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    • Spor
    • 04.03.2022 14:07
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    • 04.03.2022 14:07
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    Özel Haber I Fenerbahçe'de Arda Güler müjdesi!

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe adına hayal kırıklıklarıyla dolu olan sezonun en sevindirici olaylarından birisi Arda Güler’in çıkışı oldu… Son dönemde önemli süreler almaya başlayan genç yıldız gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Fenerbahçeli taraftarların yüzünü güldürecek gelişmeye takvim.com.tr ulaştı. Bir süredir Arda Güler’le yeni sözleşme görüşmeleri yapan Sarı-Lacivertli yönetim kesin olarak anlaşmayı sağladı.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber I Fenerbahçe’de Arda Güler müjdesi!

    17 yaşındaki Arda Güler'in sözleşmesinin 2023 yılında bitecek olması ve şimdiden birçok Avrupa kulübünün genç yeteneği takibe alması taraftarları endişelendiriyordu.



    Fenerbahçeli taraftarların yüzünü güldürecek gelişmeye takvim.com.tr ulaştı. Bir süredir Arda Güler'le yeni sözleşme görüşmeleri yapan Sarı-Lacivertli yönetim kesin olarak anlaşmayı sağladı.



    Önümüzdeki hafta içinde kulüp tarafından resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Arda 18 yaşından küçük olduğu için şu anda 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Ancak gelecek yıl genç yıldız 18'ine bastığında sözleşmenin süresi 5 yıla çıkarılacak.

    Türk futbolunun önümüzdeki 15 yılına damga vurması beklenen Arda Güler şimdiren Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelmiş durumda.
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