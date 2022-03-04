Özel Haber I Fenerbahçe’de Arda Güler müjdesi!





Önümüzdeki hafta içinde kulüp tarafından resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. Arda 18 yaşından küçük olduğu için şu anda 3 yıllık yeni sözleşme yapılacak. Ancak gelecek yıl genç yıldız 18'ine bastığında sözleşmenin süresi 5 yıla çıkarılacak.



Türk futbolunun önümüzdeki 15 yılına damga vurması beklenen Arda Güler şimdiren Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelmiş durumda.