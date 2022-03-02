Fenerbahçe'de genç yıldızlar umut veriyor! Yetenekli isimler taraftarı adeta ayakta tutuyor

Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor. Bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor. İşte Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran o genç yetenekler: Altay Bayındır (23): Genç yaşta takım kaptanlığına yükseldi. Birçok Avrupa kulübünün radarında. Ferdi Kadıoğlu (22): Bu sezonun tartışmasız yıldızı. Görev verilen her bölgede müthiş katkı verdi.
EN SON İSAK VURAL GELDİ
Burak Kapacak (22): Şu ana kadar bekleneni veremese de önemli yetenekleriyle önümüzdeki yıllarda adından söz ettirmeye aday. Berke Özer (21): Altay'ın yokluğunda kaleye geçti ve iyi bir performans gösterdi. Muhammed Gümüşkaya (21): Pereira döneminde forma giymeye başlayan genç yıldız kiralık olarak gittiği Giresun'da da fark yaratıyor. Çağtay Kurukalıp (20): Hatay maçındaki futboluyla gelecek 10 yılda Fenerbahçe'nin sol beki olabileceğini gösterdi.
Arda Kurtulan (19): Altyapının dikkat çeken isimlerinden birisi. U19 liginde 7 gole imza attı., Ruhan Arda Aksoy (18): Fenerbahçe'nin sağ bek sorununa çözüm olabilecek bir isim olarak gösteriliyor. Arda Güler (17): Şu anda Fenerbahçeli taraftarları futbola bağlayan isim. Melih Bostan (17): Fenerbahçe altyapısının en değerli parçalarından. İsak Vural (15): Benfica'dan transfer edildi. Portekiz kulübünün gelecekteki büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyordu.