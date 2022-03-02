Fenerbahçe'de genç yıldızlar umut veriyor! Yetenekli isimler taraftarı adeta ayakta tutuyor

Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor. Bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor. İşte Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran o genç yetenekler: Altay Bayındır (23): Genç yaşta takım kaptanlığına yükseldi. Birçok Avrupa kulübünün radarında. Ferdi Kadıoğlu (22): Bu sezonun tartışmasız yıldızı. Görev verilen her bölgede müthiş katkı verdi.