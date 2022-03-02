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    Fenerbahçe'de genç yıldızlar umut veriyor! Yetenekli isimler taraftarı adeta ayakta tutuyor

    Fenerbahçe, genç yıldızları sayesinde geleceğe umutla bakıyor . Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve son transfer İsak Vural olmak üzere yetenekli isimler taraftarı adeta ayakta tutuyor.

    Fener’in geleceği emin ellerde

    Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor. Bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor. İşte Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran o genç yetenekler: Altay Bayındır (23): Genç yaşta takım kaptanlığına yükseldi. Birçok Avrupa kulübünün radarında. Ferdi Kadıoğlu (22): Bu sezonun tartışmasız yıldızı. Görev verilen her bölgede müthiş katkı verdi.



    EN SON İSAK VURAL GELDİ
    Burak Kapacak (22): Şu ana kadar bekleneni veremese de önemli yetenekleriyle önümüzdeki yıllarda adından söz ettirmeye aday. Berke Özer (21): Altay'ın yokluğunda kaleye geçti ve iyi bir performans gösterdi. Muhammed Gümüşkaya (21): Pereira döneminde forma giymeye başlayan genç yıldız kiralık olarak gittiği Giresun'da da fark yaratıyor. Çağtay Kurukalıp (20): Hatay maçındaki futboluyla gelecek 10 yılda Fenerbahçe'nin sol beki olabileceğini gösterdi.



    Arda Kurtulan (19): Altyapının dikkat çeken isimlerinden birisi. U19 liginde 7 gole imza attı., Ruhan Arda Aksoy (18): Fenerbahçe'nin sağ bek sorununa çözüm olabilecek bir isim olarak gösteriliyor. Arda Güler (17): Şu anda Fenerbahçeli taraftarları futbola bağlayan isim. Melih Bostan (17): Fenerbahçe altyapısının en değerli parçalarından. İsak Vural (15): Benfica'dan transfer edildi. Portekiz kulübünün gelecekteki büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyordu.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de genç yıldızlar umut veriyor! Yetenekli isimler taraftarı adeta ayakta tutuyor
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