Fenerbahçe'nin geleceği emin ellerde! Genç yıldızlar ışıl ışıl parlıyor

Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor.



Son dönemde çok önemli bir operasyona imza atan ve Türkiye'nin 4 bir yanından genç yetenekleri kadrosuna katmaya başlayan Sarı-Lacivertli yönetim bu hamlenin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladı.