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    • Spor
    • 01.03.2022 14:05
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    • 01.03.2022 14:08
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    Fenerbahçe'nin geleceği emin ellerde! Genç yıldızlar ışıl ışıl parlıyor

    Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da hüsrana uğrayan Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’in geleceği emin ellerde!

    Fenerbahçe bu sezon tüm kulvarlarda taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor.


    Son dönemde çok önemli bir operasyona imza atan ve Türkiye'nin 4 bir yanından genç yetenekleri kadrosuna katmaya başlayan Sarı-Lacivertli yönetim bu hamlenin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladı.


    Bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor.



    Ayrıca Ferdi, Altay ve Berke gibi çok önemli genç isimler de Sarı-Lacivertli takımın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor.


    İşte Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran o genç yetenekler:


        Altay Bayındır (23): Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli kalecilerden. Genç yaşta takım kaptanlığına yükseldi. Birçok Avrupa kulübünün radarında.


        Ferdi Kadıoğlu (22): Bu sezonun tartışmasız yıldızı. Görev verilen her bölgede müthiş katkı verdi. Taraftarlar dört gözle yeni sözleşme imzalamasını bekliyor.


        Burak Kapacak (22): Sezon başında Bursa'dan geldi. Şu ana kadar bekleneni veremese de önemli yetenekleriyle önümüzdeki yıllarda adından söz ettirmeye aday.


            Berke Özer (21): Altay'ın yokluğunda kaleye geçti ve iyi bir performans gösterdi. Bazı eksikleri olsa da Türk futbolunda ses getirecek bir kaleciye dönüşebilir.


            Muhammed Gümüşkaya (21): Sezonun sürpriz isimlerinden. Pereira döneminde forma giymeye başlayan genç yıldız kiralık olarak gittiği Giresun'da da fark yatarıyor.


            Çağtay Kurukalıp (20): Sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz geldi. Hatay maçındaki futboluyla gelecek 10 yılda Fenerbahçe'nin sol beki olabileceğini gösterdi.


                Arda Kurtulan (19): Altyapının dikkat çeken isimlerinden birisi. Forvet ve kanatlarda oynuyor. U19 liginde 7 gole imza attı.


                Ruhan Arda Aksoy (18): Fenerbahçe'nin sağ bek sorununa çözüm olabilecek bir isim olarak gösteriliyor. Altyapı hocalarının adeta üzerine titrediği bir isim.


                Arda Güler (17): Şu anda Fenerbahçeli taraftarları futbola bağlayan isim. Müthiş bir yetenek ve bunu oynadığı her dakika net bir şekilde gösteriyor. Türk futbolunun gelecek 15 yılına damga vurabilir.


                    Melih Bostan (17): Fenerbahçe altyapısının en değerli parçalarında. U19 liginde attığı 12 golle dikkatleri üzerine çekti.


                    İsak Vural (14): Benfica'dan transfer edildi. Portekiz kulübünün gelecekteki büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyordu. Bir dönem Barcelona'nın da transfer listesindeydi. Çok önemli bir yetenek.

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