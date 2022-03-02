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    • Spor
    • 02.03.2022 11:26
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    • 02.03.2022 11:33
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    Trabzonspor sezon boyunca birçok sakatlık yaşasa da Abdullah Avcı yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ediyor!

    Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda sakatlıklara rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Son olarak Antalyaspor’u kupada saf dışı bırakan Karadeniz Fırtınası’nda tek hedef sezonu çifte kupayla tamamlamak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Sakatlık onları durduramadı

    Bordo-Mavililler kupada yarı finale çıkarken bir kayıp daha verdi. Savunmanın sigortası Vitor Hugo sakatlanarak sezonu kapattı. Trabzonspor sezon boyunca birçok sakatlık yaşadı.

    Gervinho'nun çapraz bağlar yırtıldı ve sezonu kapattı. Savunmanın önemli parçalarından Edgar Ie'nin de çapraz bağları koptu. Trabzonspor başarılı stoperle yollarını ayırmak zorunda kaldı.

    ÇOK SAYIDA MAÇ KAÇIRDILAR
    Takımın yıldız isimlerinden Marek Hamsik adele problemi yaşıyor ve muhtemelen Fenerbahçe maçına da yetişemeyecek. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 maç kaçırdı.

    Sezona sakatlıkla başlayan Dorukhan Toköz ayak ve uyluk sakatlıklarından 14 maçta forma giyemedi.

    KORONA ÇELMESİ
    Trabzonspor'un önemli silahlarından Bakasetas da sezon içinde sakatlık yaşadı. Yunan yıldız diz ve uyluk sakatlıkları ile karşı karşıya kaldı. Koronavirüse yakalandı. Kritik maçları kaçırdı.

    İç bağlarında yırtık oluşan Peres 6, takımın beyni Nwakaeme ise tam 10 maçta takımını yalnız bıraktı.

        BİR KORONA VAKASI DAHA
        Djaniny, ayak bileğinden sakatlandı. Sonrasında adale yırtığı nedeniyle bir süre daha futboldan uzak kaldı. 8 maç oynayamadı.

        Türk futbolunun önemli yeteneklerinden Abdülkadir Ömür, uyluk ve kasık problemleri nedeniyle 4 maç oynamadı. O da koronovirüsten kaçamadı.


        Takımın en çok sakatlanan isimlerinden Fode Koita. Sezon başında transfer edilen tecrübeli golcü sakatlıklardan başını kaldıramadı. 18 maç kaçırdı.

        Norveçli oyuncu Anders Trondsen ise en çok maç kaçıran isim konumunda. Geçen sezon başında bağları kopan Norveçli bu sezon 21 maçta forma giyemedi. Teknik ekip ondan yararlanamadı. Yedek kaleci Erce Kardeşler. Koronavirüse yakalandı.




        EN YAKIN RAKİBİNE 17 PUAN FARK
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımın önemli isimleri sakatlanmasına rağmen Süper Lig'de en yakın rakibine 17 puan fark attı. Kupada da yoluna devam ediyor.


            Sakatlanan isimler:

            Gervinho (Sezonu kapattı)
            Edgar Ie (Sezonu kapattı)
            Vitor Hugo (Sezonu kapattı)
            Marek Hamsik
            Dorukhan Toköz
            Anastasios Bakasetas
            Stefano Denswil
            Bruno Peres
            Anthony Nwakaeme
            Djaniny
            Abdülkadir Ömür
            Fode Koita
            A.Trondsen
            Erce Kardeşler
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