Trabzonspor sezon boyunca birçok sakatlık yaşasa da Abdullah Avcı yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ediyor!

BİR KORONA VAKASI DAHA

Djaniny, ayak bileğinden sakatlandı. Sonrasında adale yırtığı nedeniyle bir süre daha futboldan uzak kaldı. 8 maç oynayamadı.

Türk futbolunun önemli yeteneklerinden Abdülkadir Ömür, uyluk ve kasık problemleri nedeniyle 4 maç oynamadı. O da koronovirüsten kaçamadı.