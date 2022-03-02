Trabzonspor sezon boyunca birçok sakatlık yaşasa da Abdullah Avcı yönetiminde yoluna emin adımlarla devam ediyor!

Bordo-Mavililler kupada yarı finale çıkarken bir kayıp daha verdi. Savunmanın sigortası Vitor Hugo sakatlanarak sezonu kapattı. Trabzonspor sezon boyunca birçok sakatlık yaşadı.
Gervinho'nun çapraz bağlar yırtıldı ve sezonu kapattı. Savunmanın önemli parçalarından Edgar Ie'nin de çapraz bağları koptu. Trabzonspor başarılı stoperle yollarını ayırmak zorunda kaldı.
ÇOK SAYIDA MAÇ KAÇIRDILAR
Takımın yıldız isimlerinden Marek Hamsik adele problemi yaşıyor ve muhtemelen Fenerbahçe maçına da yetişemeyecek. Tecrübeli oyuncu bu sezon 11 maç kaçırdı.
Sezona sakatlıkla başlayan Dorukhan Toköz ayak ve uyluk sakatlıklarından 14 maçta forma giyemedi.
KORONA ÇELMESİ
Trabzonspor'un önemli silahlarından Bakasetas da sezon içinde sakatlık yaşadı. Yunan yıldız diz ve uyluk sakatlıkları ile karşı karşıya kaldı. Koronavirüse yakalandı. Kritik maçları kaçırdı.
İç bağlarında yırtık oluşan Peres 6, takımın beyni Nwakaeme ise tam 10 maçta takımını yalnız bıraktı.