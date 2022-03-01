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    • Spor
    • 01.03.2022 21:32
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    • 01.03.2022 21:41
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    Özel haber... takvim.com.tr 25 Ocak'ta yazmıştı: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve  Dorukhan Toköz'ü resmen açıkladı

    Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile kritik bir maça çıkacak. Bu kapsamda takvim.com.tr 25 Ocak'ta Getafe'den Enes Ünal, Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Alanyaspor’dan Emre Akbaba, Adana Demirspor’dan Yunus Akgün ve Giresunspor’dan Okan Kocuk gibi isimlerin takımda yer alacağını yazmıştı. Stefan Kuntz, 2 ismi resmen açıkladı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber | Kuntz iki ismi resmen açıkladı

    Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda oynayacağı Portekiz maçı ile ilgili konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takvim.com.tr'nin mart ayında aday kadroda yer alacağını duyurduğu iki futbolcu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, daha önce yaptığı açıklamalarda mart ayındaki Portekiz maçları için bir önceki aday kadroda yer almayan 6 yeni futbolcuyu Milli Takıma davet edebileceğini duyurmuştu.

    takvim.com.tr 25 Ocak'ta Stefan Kuntz'un A Milli Takıma davet etmeyi düşündüğü 6 ismi okuyucularına duyurmuş ve bu futbolcuların Getafe'den Enes Ünal, Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Adana Demirspor'dan Yunus Akgün ve Giresunspor'dan Okan Kocuk olduğunu yazmıştı.

        24 Mart'ta Portekiz ile oynanacak olan maça dair açıklamalar yapan Stefan Kuntz, Enes Ünal'ın harika işler yaptığını belirtirken, Dorukhan Toköz'ün de sağlık problemi yaşamaması halinde aday kadroda yer alacağını duyurdu.

        Böylelikle Alman hoca, takvim.com.tr'nin Milli Takıma davet edileceğini duyurduğu 6 ismin 2'sini resmen açıklamış oldu.

        Öte yandan daha önce Milli Takıma davet edilmesine kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığı sebebiyle aday kadroya çağrılması beklenmiyor.

            Kuntz'un daha önce "6 yeni isimden" biri olarak belirlediği Okan Kocuk'un ise Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın sakatlık sürecini beklenenden erken atlatması ve formda bir şekilde sahalara dönmesi sebebiyle Milli Takım'dan davet alması artık zor gözüküyor.
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