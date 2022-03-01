Özel haber... takvim.com.tr 25 Ocak'ta yazmıştı: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve  Dorukhan Toköz'ü resmen açıkladı

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda oynayacağı Portekiz maçı ile ilgili konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takvim.com.tr'nin mart ayında aday kadroda yer alacağını duyurduğu iki futbolcu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.