Özel haber... takvim.com.tr 25 Ocak'ta yazmıştı: Stefan Kuntz, Enes Ünal ve  Dorukhan Toköz'ü resmen açıkladı

Türkiye'nin Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda oynayacağı Portekiz maçı ile ilgili konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, takvim.com.tr'nin mart ayında aday kadroda yer alacağını duyurduğu iki futbolcu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, daha önce yaptığı açıklamalarda mart ayındaki Portekiz maçları için bir önceki aday kadroda yer almayan 6 yeni futbolcuyu Milli Takıma davet edebileceğini duyurmuştu.
takvim.com.tr 25 Ocak'ta Stefan Kuntz'un A Milli Takıma davet etmeyi düşündüğü 6 ismi okuyucularına duyurmuş ve bu futbolcuların Getafe'den Enes Ünal, Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Alanyaspor'dan Emre Akbaba, Adana Demirspor'dan Yunus Akgün ve Giresunspor'dan Okan Kocuk olduğunu yazmıştı.