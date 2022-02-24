Başkan Burak Elmas'ın menajer harcamalarıyla ilgili verdiği bilgilerle Galatasaray'da yer yerinden oynadı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün üyelerle gerçekleştirdiği toplantıda kulübün menajer harcamaları ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Elmas'ın açıkladığı raporda kulübün 2016 yılından bu yana menajerlere toplamda 40 milyon 500 bin Euro (633 milyon TL) ödeme yapıldığı görüldü. Bu süreçte menajerlere Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, Burak Elmas'ın başkanlığında ise 4 milyon Euro ödendiği belirtildi. 6 yıllık süreçte en yüksek menajerlik ücreti ödenen futbolcu ise 3 milyon 750 bin Euro ile Radamel Falcao oldu. Sarı-Kırmızılılar, Falcao için 3 ayrı menajere ödeme yaptı. Kolombiyalı golcünün kulübe toplam maliyetinin ise 22.9 milyon Euro olduğu duyuruldu. Diagne'nin ise toplam maliyeti 26.9 milyon Euro oldu. Kostas Mitroglou için iki ayrı menajere 700 bin Euro, Jean Michel Seri için 550 bin Euro ve Steven Nzonzi için ise 600 bin Euro menajerlik ücreti ödendi. Geçen sezon maaşı 511 bin Euro olan Donk'un da menajerine 500 bin Euro komisyon verilmesi kafaları bir hayli karıştırdı.