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    • Spor
    • 22.02.2022 19:50
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    • 22.02.2022 20:13
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    Şoke eden iddialar! Gözler Burak Elmas'ta ortalık karışabilir: Henry Onyekuru, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç...

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da ortalığı karıştıracak iddialar gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray Başkanı Burak Elmas yarın saat 18.00’de üyelere online ortamda seslenecek. Burak Elmas, geçmiş dönemlerde futbolcu menajerlerine ödenen ücretleri açıklayacak.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Ortalık karışabilir

    Galatasaray'da tüm gözler yarın saat 18.00'de üyelere online ortamda seslenecek olan Başkan Burak Elmas'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

    MENAJERLERE ÖDENEN YÜKSEK RAKAMLAR
    İddialara göre Elmas'ın açıklamalarından sonra ortalık karışacak. Çünkü özellikle geçmiş yönetim döneminde, menajerlere çok yüksek miktarlarda ödemeler yapıldığı ve rakamların büyük ses getireceği belirtiliyor.

    İSMİ GEÇEN FUTBOLCULAR
    Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon başında Olympiakos'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Omar Elabdellaoui için yaklaşık 2.5 milyon Euro menajerlik ücreti ödediği öne sürülüyor.

    Ayrıca Henry Onyekuru ve Emre Kılınç'ın transferleri için William D'Avila'ya ödenen paranın da yaklaşık 1.5 milyon Euro olduğu iddialar arasında.
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        Haberler Spor Şoke eden iddialar! Gözler Burak Elmas'ta ortalık karışabilir: Henry Onyekuru, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç...
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