Şoke eden iddialar! Gözler Burak Elmas'ta ortalık karışabilir: Henry Onyekuru, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç...

Galatasaray'ın geçmiş yönetim döneminde toplam menajerlik giderinin 28 milyon Euro olduğu da ifade ediliyor.

Ortaya çıkan tüm bu iddialar nedeniyle yarın Başkan Burak Elmas'ın üyelere yapacağı toplantı çok büyük bir merakla bekleniyor.