Sumudica'dan Rumen basınına Cicaldau ve Morutan ile ilgili şok sözler: Galatasaray kurtulmak istiyor

Kısa bir süre önce Yeni Malatyaspor'daki görevinden ayrılan Marius Sumudica, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu. Digisport'a konuşan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da forma giyen vatandaşları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'la ilgili soruya çarpıcı yanıtlar verdi.
Her iki futbolcunun da Galatasaray'daki durumunun çok kötü olduğunu ifade eden Sumudica, "Morutan çok yetenekli bir futbolcu ancak bir o kadar da ağır. Türkiye'de hızlı olmayan futbolcuların işi zor.
Takım içinde kendini kabul ettiremedi. Ona saha içinde başrol vermek ve özgürlükler tanımak gerekiyor ancak çok arka planda kalmış durumda" ifadesini kullandı.