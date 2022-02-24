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    • Spor
    • 24.02.2022 11:23
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    • 24.02.2022 11:25
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    Sumudica'dan Rumen basınına Cicaldau ve Morutan ile ilgili şok sözler: Galatasaray kurtulmak istiyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Yeni Malatyaspor'daki görevinden ayrılan Sumudica, Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Cicaldau ve Morutan'la ilgili soruya da yanıt veren Sumudica, "Galatasaray ikisinden de kurtulmak istiyor." iddiasında bulundu.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray iki isimden kurtulmak istiyor

    Kısa bir süre önce Yeni Malatyaspor'daki görevinden ayrılan Marius Sumudica, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu. Digisport'a konuşan tecrübeli teknik adam, Galatasaray'da forma giyen vatandaşları Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'la ilgili soruya çarpıcı yanıtlar verdi.



    Her iki futbolcunun da Galatasaray'daki durumunun çok kötü olduğunu ifade eden Sumudica, "Morutan çok yetenekli bir futbolcu ancak bir o kadar da ağır. Türkiye'de hızlı olmayan futbolcuların işi zor.

    Takım içinde kendini kabul ettiremedi. Ona saha içinde başrol vermek ve özgürlükler tanımak gerekiyor ancak çok arka planda kalmış durumda" ifadesini kullandı.



        Cicaldau'nun durumunun Morutan'dan biraz daha iyi olduğunu belirten Sumudica, "Benim bildiğim Galatasaray ikisinden de kurtulmak istiyor. 'Sezon başında büyük umutlarla getirildiler ama beklentilerin çok uzağındalar. Kararı Türkler verecek. Galatasaray için 10 milyon Euro'luk pişmanlık söz konusu" diye konuştu.



        Cicaldau, Domenec Torrent döneminde gözden düşerken, son olarak Göztepe deplasmanında kulübede oturdu. Morutan ise İzmir'de kadroya alınmadı ve İspanyol hoca ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

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