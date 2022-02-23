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    • Spor
    • 23.02.2022 19:09
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    • 23.02.2022 19:27
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    Galatasaray Başkanı Burak Elmas menajerlik bombasını patlattı! Jesse Sekidika için dudak uçuklatan para...

    Galatasaray'da ortalığı karıştıracak açıklama geldi. Dün Takvim.com.tr'nin "Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıklayacak" haberi bugün gerçekleşti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemde menajerlere ödenen rakamları açıkladı. Özellikle Sekidika için menajerlere ödenen ücret dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Elmas bombayı patlattı

    Galatasaray'da ortalığı karıştıracak açıklama geldi. Dün Takvim.com.tr'nin "Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıklayacak" haberi bugün gerçekleşti.

    Galatasaray'da genel kurul üyeleriyle buluşan başkan Burak Elmas, son yıllarda menajerlere ödenen rakamları da açıkladı.

    MENAJERLERE 39 MİLYON EURO
    Burak Elmas'ın açıklamalarına göre son dönemde menajerlere 39 milyon euro ödendi.

    HANGİ BAŞKAN NE KADAR ÖDEDİ?
    Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde menajerlere 12 milyon euro ödendi.

    Sarı-kırmızılılarda bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise menajerlere 23 milyon euro ödeme yapıldı.

    Galatasaray'da Burak Elmas döneminde ise menajer ücreti olarak 4 milyon euro ödendi.

        SEKİDİKA'YA ÖDENEN PARA DİKKAT ÇEKTİ
        Radamel Falcao: 3 milyon euro (3 menajer)

        Jesse Sekidika: 1.6 milyon euro (2 menajer)

        Kostas Mitroglou: 700 bin euro (2 menajer)

        Jean Michael Seri: 550 bin euro (2 menajer)

        Steven Nzonzi: 600 bin euro (3 menajer)
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