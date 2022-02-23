Galatasaray Başkanı Burak Elmas menajerlik bombasını patlattı! Jesse Sekidika için dudak uçuklatan para...

Galatasaray'da ortalığı karıştıracak açıklama geldi. Dün Takvim.com.tr'nin "Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıklayacak" haberi bugün gerçekleşti.
Galatasaray'da genel kurul üyeleriyle buluşan başkan Burak Elmas, son yıllarda menajerlere ödenen rakamları da açıkladı.
MENAJERLERE 39 MİLYON EURO
Burak Elmas'ın açıklamalarına göre son dönemde menajerlere 39 milyon euro ödendi.
HANGİ BAŞKAN NE KADAR ÖDEDİ?
Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde menajerlere 12 milyon euro ödendi.
Sarı-kırmızılılarda bir önceki yönetim dönemi olan Mustafa Cengiz döneminde ise menajerlere 23 milyon euro ödeme yapıldı.
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde ise menajer ücreti olarak 4 milyon euro ödendi.