Fenerbahçe’de büyük hasret! 6 yıldır baharı göremedi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına havlu atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Avrupa'daki macerasını sürdürmek adına bugün Slavia Prag ile Konferans Ligi son 32 turu rövanşında son derece kritik bir maça çıkacak.
2016 YILINDAN SONRA BİR İLK OLACAK
Çekya ekibi ile sahasında oynadığı maçı 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag'ı eleyip turu geçmesi halinde 2016 yılından sonra ilk kez Avrupa'da mart ayını görmüş olacak.
Avrupa Kupaları'nda en son 2016 yılında son turuna kalma başarısı gösterebilen Fenerbahçe, geride kalan 6 yılda ise en fazla son 32 turuna kalabildi ve söz konusu süreçte en geç şubat ayında Avrupa macerası sona erdi.
Bu sezon öncesi Avrupa arenasında son olarak 2018-2019'da boy gösteren Sarı-Lacivertliler o sezon Avrupa Ligi'ne son 32 turunda Zenit'e elenerek elenmişti.
Fenerbahçe, Avrupa'da son 16 turunu kaldığı ve mart ayını gördüğü son sezon olan 2015-2016'da ise Braga'ya elenerek çeyrek final şansını kaybetmişti.