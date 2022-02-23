Fenerbahçe’de büyük hasret! 6 yıldır baharı göremedi

Bu sezon öncesi Avrupa arenasında son olarak 2018-2019'da boy gösteren Sarı-Lacivertliler o sezon Avrupa Ligi'ne son 32 turunda Zenit'e elenerek elenmişti.

Fenerbahçe, Avrupa'da son 16 turunu kaldığı ve mart ayını gördüğü son sezon olan 2015-2016'da ise Braga'ya elenerek çeyrek final şansını kaybetmişti.