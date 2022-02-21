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    • Spor
    • 21.02.2022 16:40
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    • 21.02.2022 16:58
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    Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Resmi açıklama geldi ama...

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | İlk olarak Takvim.com.tr'nin yazdığı Diego Rossi - Fenerbahçe sözleşme şartlarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gündeme bomba gibi düşen haberimiz sonrası sarı-lacivertlilerden resmi açıklama geldi. KAP'a yapılan açıklamada Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı doğrulandı. Sözleşmenin 3 yılının opsiyona bağlı olduğu belirtildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr yazdı F.Bahçe’de ortalık karıştı

    Fenerbahçe'nin dün gece açıkladığı faaliyet raporlarında şok bir detay ortaya çıktı. Türkiye'nin takvim.com.tr aracılığıyla öğrendiği bu detay gündeme adeta bomba gibi düştü. Raporda yazılanlara göre Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında ABD ekibi Los Angeles'tan kiralanan Diego Rossi sezon sonuna kadar değil 4 yıllık sözleşme imzalandı.



    Son zamanlarda gösterdiği kötü performansın ardından 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Uruguaylı forvetle ilgili bu detay adeta şok etkisi yarattı. Sosyal medya bir anda karışırken, taraftarlar bu açıklama sonrası Rossi'nin bonservisinin alındığı yönünde yorumlar yapıp Başkan Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu.



    Bugün gün boyu tartışmalar devam ederken, en sonunda Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama geldi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı doğrulandı.



        Ancak sözleşmedeki son 3 yılın zorunlu olmayan bir opsiyona bağlı olduğu ve bu durumun sezon sonunda değerlendirileceği belirtildi.

        Fenerbahçe sezon başında Los Angeles'tan kiraladığı Diego Rossi için ABD kulübüne 2 milyon Euro kiralama bedeli ödediği, satın alma opsiyonunun ise 6 milyon Euro olduğu belirlendi.



        Ayrıca yıldız futbolcuya ve kulübüne ödenecek tüm ücretlerin yüzde 8'i de menajerlik ücreti olarak yine Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Eğer Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini alırsa toplam maliyet 10 milyon Euro'yu bulacak.

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