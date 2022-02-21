Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Resmi açıklama geldi ama...

Fenerbahçe'nin dün gece açıkladığı faaliyet raporlarında şok bir detay ortaya çıktı. Türkiye'nin takvim.com.tr aracılığıyla öğrendiği bu detay gündeme adeta bomba gibi düştü. Raporda yazılanlara göre Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında ABD ekibi Los Angeles'tan kiralanan Diego Rossi sezon sonuna kadar değil 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Son zamanlarda gösterdiği kötü performansın ardından 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Uruguaylı forvetle ilgili bu detay adeta şok etkisi yarattı. Sosyal medya bir anda karışırken, taraftarlar bu açıklama sonrası Rossi'nin bonservisinin alındığı yönünde yorumlar yapıp Başkan Ali Koç'u eleştiri yağmuruna tuttu.
Bugün gün boyu tartışmalar devam ederken, en sonunda Fenerbahçe kulübünden resmi açıklama geldi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı doğrulandı.