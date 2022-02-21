Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Resmi açıklama geldi ama...





Ayrıca yıldız futbolcuya ve kulübüne ödenecek tüm ücretlerin yüzde 8'i de menajerlik ücreti olarak yine Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Eğer Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini alırsa toplam maliyet 10 milyon Euro'yu bulacak.

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