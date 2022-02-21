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    • Spor
    • 21.02.2022 13:07
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    • 21.02.2022 13:19
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    Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe camiası ayağa kalktı! Diego Rossi'nin çıldırtacak maliyeti ortaya çıktı

    Dün ilk kez takvim.com.tr'nin ortaya çıkardığı Diego Rossi - Fenerbahçe arasındaki sözleşmedeki gizli detay gündeme bomba gibi düştü. Rapora göre sarı-lacivertli ekip Rossi'nin bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sergilediği kötü performans nedeniyle sezon sonunda yolların ayrılmasının planlandığı Rossi'nin sözleşme detayı şok etkisi yarattı. Yaşananlar sonrası eleştiri okları bir kez daha Ali Koç'a çevrildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr yazdı F.Bahçe camiası ayağa kalktı

    Fenerbahçe'nin dün gece açıkladığı faaliyet raporlarında şok bir detay ortaya çıktı. Türkiye'nin takvim.com.tr aracılığıyla öğrendiği bu detay gündeme adeta bomba gibi düştü.



    Raporda yazılanlara göre Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında ABD ekibi Los Angeles'tan kiralanan Diego Rossi'nin bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.



    Son zamanlarda gösterdiği kötü performansın ardından 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Uruguaylı forvetle ilgili bu detay adeta şok etkisi yarattı.



        İddialara göre Fenerbahçe yönetimine Rossi'nin transferi toplam 10 milyon Euro'ya mal oldu. Sarı-Lacivertliler'in önce kiralama bedeli ve ardından da bonservis bedeli olarak kasasından küçük bir servet çıkardığı belirtiliyor.



        takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre sezon başında Rossi için Los Angeles ile yapılan anlaşmaya performansa göre opsiyon maddesi kondu. Yıldız futbolcu, sözleşmede belirtilen maç sayısına sezonun ilk yarısında ulaşınca devre arasında opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına göre Fenerbahçe'nin al-sat dengesini bozan futbolcular, UEFA organizasyonlarında yer alamıyor.



        Sarı-Lacivertliler'in Rossi'nin bonservisini devre arasında alması ve bu transferin al-sat dengesini bozmasından dolayı Uruguaylı forvet, Konferans Ligi için UEFA'ya gönderilen listeden çıkarıldı. Büyük bir ekonomik darboğaz içinde olan Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'luk bir maliyetin altına girerek Diego Rossi'nin transferini gerçekleştirmesi sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini topladı.
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            Haberler Spor Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe camiası ayağa kalktı! Diego Rossi'nin çıldırtacak maliyeti ortaya çıktı
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