Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe camiası ayağa kalktı! Diego Rossi'nin çıldırtacak maliyeti ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dün gece açıkladığı faaliyet raporlarında şok bir detay ortaya çıktı. Türkiye'nin takvim.com.tr aracılığıyla öğrendiği bu detay gündeme adeta bomba gibi düştü.
Raporda yazılanlara göre Sarı-Lacivertli yönetim, sezon başında ABD ekibi Los Angeles'tan kiralanan Diego Rossi'nin bonservisini aldı ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Son zamanlarda gösterdiği kötü performansın ardından 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Uruguaylı forvetle ilgili bu detay adeta şok etkisi yarattı.