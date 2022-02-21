Takvim.com.tr yazdı Fenerbahçe camiası ayağa kalktı! Diego Rossi'nin çıldırtacak maliyeti ortaya çıktı





takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre sezon başında Rossi için Los Angeles ile yapılan anlaşmaya performansa göre opsiyon maddesi kondu. Yıldız futbolcu, sözleşmede belirtilen maç sayısına sezonun ilk yarısında ulaşınca devre arasında opsiyon maddesi otomatik olarak devreye girdi. UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasına göre Fenerbahçe'nin al-sat dengesini bozan futbolcular, UEFA organizasyonlarında yer alamıyor.