Süper Lig 2022 yayın ihalesine giren firmalar hangileri? Süper Lig yayın ihalesi 2. toplantı ne zaman? İhaleyi kim kazandı? TFF açıklamalar...

Süper Lig yayın ihalesine giren firmalar hakkında aramalar hız kazandı. Süper Lig'de yayın ihalesiyle ilgili görüşmeler devam edecek. Taraflar Perşembe günü saat 14.00'te Riva'da bir toplantı daha yapacak. Peki, Süper Lig 2022 yayın ihalesine giren firmalar hangileri? Süper Lig yayın ihalesi 2. toplantı ne zaman? İhaleyi kim kazandı? İşte merak edilenler!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı.
TFF'nin Riva'daki tesislerinde noter huzurunda gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanları Ali Koç, Burak Elmas ve Göksel Gümüşdağ ile ihale için teklif veren kurum temsilcileri katıldı.
SÜPER LİG YAYIN İHALESİ 2. TOPLANTI NE ZAMAN? İHALEYİ KİM KAZANDI?
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından, TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ihalenin henüz sonuçlanmadığı, bir sonraki toplantının 24 Şubat'ta yapılacağı, kararın ise 28 Şubat'taki toplantıda verileceği duyuruldu.