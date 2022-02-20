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    • 21.02.2022 01:11
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    • 21.02.2022 01:26
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    Özel Haber... Gerçek faaliyet raporunda ortaya çıktı! Fenerbahçe'de Diego Rossi bombası

    Fenerbahçe'de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe’nin sezon başında ABD ekiplerinden Los Angeles’tan 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Diego Rossi ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Sarı-Lacivertli kulübün yayınlanan faaliyet raporunda Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği görüldü.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel Haber | Gerçek faaliyet raporunda ortaya çıktı!

    Fenerbahçe'nin sezon başında ABD ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığını duyurduğu Uruguaylı kanat oyuncusu ile ilgili Sarı-Lacivertli kulübün 1 Haziran ve 30 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunda flaş bir detay yer aldı.

    4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
    Faaliyet raporuna göre Fenerbahçe'nin kiralık anlaşma sağladığını duyurduğu 23 yaşındaki Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Sarı-Lacivertli kulüpten bu konuyla ilgili faaliyet raporu haricinde ise bir duyuru gelmedi.

    HARCAMA LİMİTLERİNE DAHİL EDİLEMEMİŞTİ
    Diego Rossi ile ilgili yaşanan bu gelişme büyük şaşkınlık yaratırken, Uruguaylı oyuncu kısa bir süre önce Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosuna FFP anlaşması kapsamında harcama limitleri sebebiyle dahil edilememişti.

        Harcama limiti sebebiyle Avrupa kadrosuna adı eklenmeyen Rossi'nin adı bu süreçte Brezilya ekibi Flamengo ile anılırken, Uruguaylı oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönünde önemli gelişmeler yaşanıyordu.

        Faaliyet raporunun kamuoyuna yansıması sonrası ise Fenerbahçe'nin Rossi ile ilgili yapacağı açıklama merak konusu haline geldi.
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