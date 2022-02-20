Fenerbahçe'nin sezon başında ABD ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığını duyurduğu Uruguaylı kanat oyuncusu ile ilgili Sarı-Lacivertli kulübün 1 Haziran ve 30 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunda flaş bir detay yer aldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Faaliyet raporuna göre Fenerbahçe'nin kiralık anlaşma sağladığını duyurduğu 23 yaşındaki Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-Lacivertli kulüpten bu konuyla ilgili faaliyet raporu haricinde ise bir duyuru gelmedi.
HARCAMA LİMİTLERİNE DAHİL EDİLEMEMİŞTİ
Diego Rossi ile ilgili yaşanan bu gelişme büyük şaşkınlık yaratırken, Uruguaylı oyuncu kısa bir süre önce Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosuna FFP anlaşması kapsamında harcama limitleri sebebiyle dahil edilememişti.