Fenerbahçe'nin sezon başında ABD ekiplerinden Los Angeles'tan 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine bağladığını duyurduğu Uruguaylı kanat oyuncusu ile ilgili Sarı-Lacivertli kulübün 1 Haziran ve 30 Aralık 2021 tarihleri arasını kapsayan faaliyet raporunda flaş bir detay yer aldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Faaliyet raporuna göre Fenerbahçe'nin kiralık anlaşma sağladığını duyurduğu 23 yaşındaki Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.