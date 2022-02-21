Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son 16 turundaki maçlarını bekliyor. Bu kapsamda Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Galatasaray'ın rakipleri 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off maçları neticesinde belli olacak. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
GALATASARAY UEFA RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi henüz belli olmadı. Sarı-kırmızılıların rakibi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.
Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.