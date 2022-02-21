Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son 16 turundaki maçlarını bekliyor. Bu kapsamda Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Galatasaray'ın rakipleri 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off maçları neticesinde belli olacak. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? İşte merak edilenler...