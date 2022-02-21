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    • Spor
    • 21.02.2022 16:57
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    • 21.02.2022 16:57
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    Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu?

    Galatasaray UEFA maçı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki mücadelesini 12 puanla tamamladı. Namağlup olarak gruptan çıkan sarı-kırmızılılar son 16 turu maçını bekliyor. Futbolseverler ise Galatasaray'ın son 16 turunda hangi takımla eşleceğini merak ediyor. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? İşte maça dair detaylar...

    Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta?

    Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-kırmızılılar son 16 turundaki maçlarını bekliyor. Bu kapsamda Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Galatasaray'ın rakipleri 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off maçları neticesinde belli olacak. Peki, Galatasaray UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA rakibi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

    GALATASARAY UEFA RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

    Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi henüz belli olmadı. Sarı-kırmızılıların rakibi belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    LİGDE SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

    Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

        TORRENT YÖNETİMİNDE HENÜZ KAZANAMADI

        Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

        Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.
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