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    Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile ile ilgili tartışılacak gerçek: 18 milyon €'yu buhar etti

    2011’de Sampdoria’da sportif direktör olan Sensibile transfere tam 18 milyon Euro harcadı. Ancak aldığı isimlerin büyük bir kısmı kaıs sürede bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. İtalyan kulübü de Sensibile ile yollarını ayırdı.

    18 milyon €’yu buhar etti

    G.Saray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile kısa sürede büyük bir tartışma yarattı. İtalyan futbol adamının tecrübesiz olması ve son olarak İtalya Serie C takımlarında görev alması taraftarların canını sıkıyor.



    BÜYÜK HARCAMA YAPTI
    Sensibile, 2011-12 sezonunda Sampdoria'da sportif direktörlük görevine getirilmişti. O sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'da kadro planlamasını ve transferlere imza atan Sensibile'nin hamleleri, G.Saray'daki endişeleri artıracak cinsten. Sensibile 2011- 12 sezonunda tam 14 transfer yaptı. Sampdoria 18 milyon Euro gibi önemli bir harcamaya imza atmıştı.



    İtalyan ekibi 18 milyon Euro harcadığı bu isimlerden hiçbir gelir elde edemedi. 3.5 milyon Euro'luk bonservisiyle en çok para harcanan isim olan Federico Piovaccari sadece 6 ay sonra kiralık olarak takımdan gönderilirken, ardından bedelsiz olarak Sampdoria'dan ayrıldı. 3 milyon Euro'ya alınan Juan Antonio da 1 yıl sonra kiralık gönderildi ve o da ardından bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. 2.5 milyon Euro'luk maliyeti olan Gaetado Berardi 2.5 sonra sadece 100 bin Euro karşılığında satılabildi. İtalyan futbol adamıyla ilgili olumsuz bilgiler taraftarı endişelendiriyor.



        EN YETKİLİ 3. İSİM OLDU!
        Yeni teknik direktör Domenec Torrent, Sensibile'ye bağlı olarak çalışacak. Sportif Direktör Sensibile Campos'a rapor verecek. En tepedeki isim başkan Burak Elmas da çalışmaları denetleyecek.




        LUİS CAMPOS İSTANBUL'A GELDI
        BAŞKAN Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos dün İstanbul'a geldi. Portekizli futbol adamı ilk olarak yeni sportif direktör Pasquale Sensibile ile bir araya geldi. İkilinin ardından Başkan Elmas'la görüşüp fikir alış verişinde bulundukları öğrenildi. Campos'un pazartesi gününe kadar İstanbul'da kalacağı, ardından da Göztepe maçını izlemek için İzmir'e geçeceği öğrenildi.




        FLORYA'DA OHAL İLANI
        KÜME düşme korkusunu çok yakından yaşayan G.Saray'da kritik Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor. Zorlu 90 dakika öncesi Sarı-Kırmızılılar'da adeta OHAL ilan edilmiş durumda. Başkan Burak Elmas ve yöneticiler adeta Florya'ya kamp kurarken, takımın saha içi liderleri Muslera, Gomis ve Arda'nın arkadaşlarıyla sürekli görüşmeler yaparak motivasyonu üst seviyeye getirmeye çalıştıkları öğrenildi. Teknik direktör Torrent de Göztepe'yi en ince ayrıntısına kadar inceliyor.
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