İşte Galatasaray'ın iki gözdesi: Matias Vecino ve Patric Gil

Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu önceki yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" demişti.
Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, görüşme yapılan iki ismi TAKVİM ortaya çıkardı.
İŞTE ARANAN 8 NUMARA
Alınan bilgilere göre Galatasaray ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlere yoğunlaştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'in 8 numarası Matias Vecino'nun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Uruguaylı yıldızın Inter'le yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor... Sensibile'nin temas kurduğu ikinci isim Lazio'da oynayan Patric Gil... Galatasaray'ın İspanyol stoperin menajeriyle de görüştüğü belirlendi.
TORRENT ONUNLA ÇALIŞTI
Barcelona altyapısıda 6 yıl forma giyen Patric, Domenec Torrent'in daha önce çalıştığı bir isim. İspanyol stoper ayrıca, Sensibile'nin daha önce görev yaptığı P&P menajerlik şirketine bağlı bir futbolcu.
Galatasaray'ın özellikle Vecino'ya sezon bitmeden imza attırmak istediği öğrenildi.