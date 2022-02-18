Takvim.com.tr Galatasaray'ın görüştüğü iki ismi açıklıyor: Matias Vecino ve Patricio Gabarron Gil

Galatasaray Başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu dün yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.
TAKVİM.COM.TR AÇIKLIYOR: İŞTE G.SARAY'IN GÖRÜŞTÜĞÜ İKİ İSİM
Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, Galatasaray'ın görüşme yaptığı iki ismi takvim.com.tr ortaya çıkardı.
Alınan bilgilere göre Galatasaray, Campos ve Sensibile yönetiminde ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlere yoğunlaştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde orta alanda yaşadığı büyük soruna son vermek için kolları sıvayan Sensibile'nin Inter formasını giyen Matias Vecino'nun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.