Takvim.com.tr Galatasaray'ın görüştüğü iki ismi açıklıyor: Matias Vecino ve Patricio Gabarron Gil

Barcelona altyapısıda 6 yıl forma giyen Patric, teknik direktör Domenec Torrent'in daha önce çalıştığı bir isim. Bu sezon 19 maçta görev yapan ve 1305 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun Lazio ile yola devam etmesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın Patric konusunda çok aceleci olmadığı ancak Vecino'ya sezon bitmeden imza attırmak için büyük çaba harcandığı öğrenildi.