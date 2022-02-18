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    • Spor
    • 18.02.2022 11:34
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    • 18.02.2022 11:55
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    Takvim.com.tr Galatasaray'ın görüştüğü iki ismi açıklıyor: Matias Vecino ve Patricio Gabarron Gil

    Galatasaray herkesi şaşırtan bir hamle yaparak İtalyan futbol adamı Pasquale Sensibile’yi sportif direktörlük görevine getirmişti. Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu dün 12 futbolcuyla ön görüşme gerçekleştirdiklerini açıklarken takvim.com.tr o futbolculardan iki ismi ortaya çıkardı. Sarı-kırmızıların görüştüğü isimler; Inter forması giyen Matias Vecino ve Lazio’da oynayan Patricio Gabarron Gil. Yani bilinen adıyla Partic…

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte G.Saray’ın görüştüğü iki isim

    Galatasaray Başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu dün yaptığı açıklamada, "Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Görüşmelerimize de devam ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

    TAKVİM.COM.TR AÇIKLIYOR: İŞTE G.SARAY'IN GÖRÜŞTÜĞÜ İKİ İSİM
    Taraftarları heyecanlandıran bu açıklama sonrası, Galatasaray'ın görüşme yaptığı iki ismi takvim.com.tr ortaya çıkardı.
    Alınan bilgilere göre Galatasaray, Campos ve Sensibile yönetiminde ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan isimlere yoğunlaştı.

    Sarı-Kırmızılılar'ın son dönemde orta alanda yaşadığı büyük soruna son vermek için kolları sıvayan Sensibile'nin Inter formasını giyen Matias Vecino'nun menajeriyle görüştüğü öğrenildi.

        Uruguay Milli Takımı'nda Fernando Muslera ile birlikte forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Inter'le yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Piyasada değeri 5 milyon Euro olan Vecino, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi ancak sahada yalnızca 474 dakika kalabildi. Yıldız futbolcu 2017 yılında 24 milyon Euro karşılığında Fiorentina'dan Inter'e transfer olmuştu.

        İKİNİCİ İSİM: PARTİC
        Alınan bilgilere göre Sensibile'nin temas kurduğu ikinci isim Lazio'da oynayan Patricio Gabarron Gil. Yani bilinen adıyla Partic…

            Sezon sonunda Marcao veya Nelsson'dan birisiyle yolların ayrılma ihtimalini göz önüne alan Galatasaray'ın sözleşmesi bitecek olan İspanyol stoperin menajeriyle görüştüğü belirlendi.

            Barcelona altyapısıda 6 yıl forma giyen Patric, teknik direktör Domenec Torrent'in daha önce çalıştığı bir isim. Bu sezon 19 maçta görev yapan ve 1305 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun Lazio ile yola devam etmesi beklenmiyor.

            Galatasaray'ın Patric konusunda çok aceleci olmadığı ancak Vecino'ya sezon bitmeden imza attırmak için büyük çaba harcandığı öğrenildi.
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            Haberler Spor Takvim.com.tr Galatasaray'ın görüştüğü iki ismi açıklıyor: Matias Vecino ve Patricio Gabarron Gil
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