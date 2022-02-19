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    Olaylı maçta Fener güldü

    Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yenip finale yükseldi. Kanarya ilk çeyreği 20-18, devreyi 36-31 önde bitirdi.

    Olaylı maçta Fener güldü
    Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yenip finale yükseldi. Kanarya ilk çeyreği 20-18, devreyi 36-31 önde bitirdi.

    29. dakikada taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakem heyeti oyunu durdurarak, iki takım taraftarlarının salonu boşaltmasını istedi. Yaklaşık 1 saat duraklamadan sonra yeniden başlayan derbide rakibinin farkı kapatmasına fırsat vermeyen Fenerbahçe derbiyi 64-49 kazandı.

    Sarı-Lacivertliler, Darüşşafaka'yı 96-71 yenen Anadolu Efes'le yarın finalde karşılaşacak.
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