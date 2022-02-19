Olaylı maçta Fener güldü

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Galatasaray Nef'i 64-49 yenip finale yükseldi. Kanarya ilk çeyreği 20-18, devreyi 36-31 önde bitirdi.
29. dakikada taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakem heyeti oyunu durdurarak, iki takım taraftarlarının salonu boşaltmasını istedi. Yaklaşık 1 saat duraklamadan sonra yeniden başlayan derbide rakibinin farkı kapatmasına fırsat vermeyen Fenerbahçe derbiyi 64-49 kazandı.
Sarı-Lacivertliler, Darüşşafaka'yı 96-71 yenen Anadolu Efes'le yarın finalde karşılaşacak.
29. dakikada taraftarların kötü tezahüratları ve patlayıcı madde kullanmasından dolayı hakem heyeti oyunu durdurarak, iki takım taraftarlarının salonu boşaltmasını istedi. Yaklaşık 1 saat duraklamadan sonra yeniden başlayan derbide rakibinin farkı kapatmasına fırsat vermeyen Fenerbahçe derbiyi 64-49 kazandı.
Sarı-Lacivertliler, Darüşşafaka'yı 96-71 yenen Anadolu Efes'le yarın finalde karşılaşacak.